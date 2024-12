La millonada que ganaría Atlético Nacional gracias al fichaje de Andrés Román al exterior

Según Transfermarkt, el pase de Andrés Román tiene un valor de 1.4 millones de euros. Un dinero relevante, teniendo en cuenta que Nacional debe moverse en el mercado para reforzarse de mejor manera su nómina. El equipo verde respira tranquilo, pues no se conocen ofertas reales por el futbolista, aunque no se descartan movimientos más adelante.

Andrés Román es de los hombres de moda en Atlético Nacional. Y no es para menos. Incluso, en Argentina lo bautizaron como el “héroe” del equipo verde tras el altísimo nivel que presentó en el segundo semestre de 2024, siendo uno de los goleadores del ‘verdolaga’ y pionero del doblete de títulos del gigante paisa en este diciembre (Copa y Liga).

