El golpe que sacó a David Ospina del partido y que preocupa a Atlético Nacional

Al minuto 64 sufrió el choque. David Ospina tuvo que intervenir y cortar un balón largo, la jugada se le convirtió en dos tiempos, primero fue un choque con Emerson Batalla y luego con Efraín Navarro, lo que de inmediato lo tendió en el piso con fuerte dolor. Ospina duró 20′ en la cancha, alcanzó a estar en el penalti que Isaac Camargo convirtió, pero ya no pudo más, se tiró al piso y pidió el cambio. Mientras abandonaba el césped, se le vio con mucho dolor.

Lo que sucedió no deja de preocupar a Atlético Nacional. El canterano regresaba al arco luego de 5 semanas, pero las cosas del fútbol lo vuelven a castigar. En su lugar, tuvo que ingresar Harlen Castillo, quien parece volverá a la nómina titular ante la posible baja del portero que hizo historia en la Selección Colombia y el exterior.

Atlético Nacional comienza la defensa de la corona en la Copa Colombia. El equipo verde vuelve a esta competición luego de salir campeón en el 2023 tras vencer a Millonarios en la final. El equipo verde, como siempre, salta como favorito al título y no descarta quedarse con este trofeo nuevamente en el remate de año 2024 para continuar aumentando su envidiable palmarés.

