El arquero de la Selección Colombia suena para regresar a Atlético Nacional, sin embargo, no hay nada resuelto.

David Ospina, uno de los mejores arqueros colombianos en toda la historia, está cerca de conseguir un nuevo equipo, sin embargo, todavía no se ha resultado su futuro. En los últimos días sonó para Atlético Nacional, club del que es hincha y donde pudo debutar para salir a jugar fuera del país.

Sin embargo, no hay nada definido, faltan varios temas para que se resuelva el futuro del arquero de la Selección Colombia. En un inicio, la periodista Pilar Velázquez dijo: “A esta hora, David Ospina está cerca de llegar a Nacional. ¿Por qué no lo doy por hecho? Porque no ha firmado y faltan exámenes y esas cosas. Ya cruzaron valores, proyecto y hay intención de palabra. Esta semana será decisiva. El arquero de selección tiene mercado”.

La verdadera situación de David Ospina con Atlético Nacional

La información más reciente sobre el paso de David Ospina a Atlético Nacional, es una que entregó César Augusto Londoño, quien aseguró haber hablado con el entorno inmediato del jugador, pero por ahora no ha sido posible, si bien está la propuesta y la posibilidad, es complicado su regreso a Colombia.

“Hablé con el entorno inmediato de David Ospina, la posibilidad de llegar a Nacional es real, pero no está definida. Es una de las opciones que tiene, David Opsina la ve como una muy buena opción, pero no es fácil después de 17 años por fuera. Con Al Nassr no hay nada resuelto”, escribió el periodista en sus redes sociales.

De concretarse el paso al conjunto ‘verdolaga’, David Ospina regresaría a Nacional después de 16 años de jugar en el fútbol del exterior, en donde brilló en importantes clubes como el Napoli, Arsenal y Niza. Cabe resaltar que Ospina debutó como profesional en el conjunto antioqueño y jugó 111 partidos entre los años 2005 y 2008.