Atlético Nacional logró conseguir un empate en condición de visitante ante el Deportivo Pereira, resultado que lo deja en la disputa con quedarse con uno de los dos primeros puestos de la tabla de posiciones y con el ‘punto invisible’, razón por la que el marcador no fue malo, a pesar de las oportunidades que tuvo para ganar.

Para este compromiso, el entrenador Efraín Juárez decidió darle rotación a la mayoría de su nómina, por lo que varios jugadores que no venían jugando pudieron sumar minutos, como lo fue el caso del arquero Luis Marquinez, golero que tuvo una muy buena actuación y fue la figura del partido, a pesar de un grave error que le costó el gol al ‘verde’.

Las palabras de Efraín sobre Luis Marquinez

Después del final del partido, el entrenador Efraín Juárez habló en rueda de prensa sobre lo que fue el partido de su equipo, pero también se refirió al joven Marquinez, del que aseguró que lo felicitó, ya que a pesar del error logró reponerse y no cambió la instrucción que le había dado en donde le advirtió que tenía que seguir saliendo jugando.

“En el tema de Luis lo felicité porque es un tipo joven que tiene que estar aprendiendo y eso suma a la experiencia. Hoy es un arquero profesional y hasta que no tengas ese tipo de errores no te das cuenta y no maduras. Lo felicité en el medio tiempo y le dije que, si la volvía a tirar, conmigo no jugaba más y siguió jugando. Eso es de felicitar y admirar por el temple y calidad. Todo el grupo lo apoyó. El que se siga equivocando que experimente, reflexione, evalúe y mejore”, dijo Efraín.

Luis Marquinez con Atlético Nacional. Foto: VizzorImage / Luis Benavides.

Nacional no tiene suplentes

Sobre el haber rotado la plantilla y darle minutos a futbolistas que no venía jugando, el técnico del ‘verdolaga’ aseguró que en su equipo no tiene jugadores suplentes, porque todos son titulares y compiten por un puesto en cada entreno, solamente él toma decisiones de quién está en mejores condiciones para jugar.

“No tengo suplentes, todos son titulares y todos pueden ir a la tribuna. Tengo jugadores que se entregan, que compiten y se entregan en los entrenamientos. Tengo que tomar decisiones para tomar el once ideal de acuerdo a lo que crea que nos sirve en el momento. Felicito a todo mi grupo porque soy privilegiado de cómo se entregan” , sentenció el técnico del ‘verdolaga’.