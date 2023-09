Leonel Álvarez, considerado un ídolo en Atlético Nacional, le mandó un mensaje al equipo, directivos e hinchada. El entrenador, uno de los más cotizados del fútbol colombiano, destapó su corazón y despejó muchas dudas.

Actualmente, Leonel Álvarez está sin equipo luego de su paso por Águilas Doradas en 2022 y el Cienciano de Perú en 2023. Su nombre siempre está en el sonajero en varios clubes del fútbol colombiano.

Como jugador, Leonel Álvarez tocó el cielo cuando ganó la Copa Libertadores con Atlético Nacional en 1989, siendo el encargado de cobrar el penalti definitivo en aquella serie definitiva ante Olimpia, que se definió en El Campín de Bogotá.

Asimismo, fue un emblema de la Selección Colombia en la década del 90′ en aquella generación de Carlos Valderrama, Faustino Asprilla, René Higuita, Freddy Rincón y Adolfo Valencia.

Leonel Álvarez nunca ha podido concretar su paso como director técnico en Atlético Nacional, incluso en momentos en que ha tenido el camino óptimo para firmar. Como técnico, ha sido campeón en Paraguay con Cerro Porteño en 2017 y obtuvo una Superliga con Deportivo en 2014.

Pero lo que más se marca en la hinchada son los dos títulos de Liga que ganó con Independiente Medellín, el eterno rival de patio de Atlético Nacional, lo que generó mucha resistencia en la hinchada verdolaga.

Fuera de las canchas, también habría existido otro problema y es un litigio por el caso Marlos Moreno y su transferencia al Manchester City, en el que Leonel Álvarez, en diálogo con ESPN, desmintió por completo.

“Yo no me escondo, tampoco tengo que desmentir nada, pero se puede conversar. El directivo que quiera conversar conmigo, yo no tengo ningún problema y sería muy bueno para aclarar las cosas, además yo creo que no hay ningún problema”, dijo Leonel Álvarez en ESPN.