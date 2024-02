“Te juro que me voy a dar cuenta qué le echaste y te voy a cagar la vida, sos un maldito”, fue un audio de voz de Milena Uribe el 3 de febrero de 2018 que recopiló la Fiscalía. Eso sí, este caso pudo ser juzgado tras la apelación que la defensa de Uribe hizo ante los tribunales tras ser declarado absuelto.

Milena Uribe le insistió que no iba a practicarse un aborto y luego del examen, decidieron esperar el resultado en el carro. Felipe Muñoz llegó con un jugo destapado y ella lo tomó, pero notó que tenía un sabor extraño. Según el veredicto, esa bebida forzó el aborto sin consentimiento por el que Muñoz ha sido condenado por el Tribunal.

Cabe recordar que Andrés Felipe Muñoz fue denunciado por Milena Uribe en el 2018. Ella informó que el 31 de diciembre de 2017 sostuvo relación sexual con el líder de la barra ‘Los Del Sur’ y quedó embarazada. En su relato, Uribe comenta que el 3 de febrero de 2018 se encontraron para ir a la Clínica Las Vegas de Medellín para un examen médico. En ese momento, Muñoz le habría dicho que no podía tener ese hijo y le ofreció un viaje para interrumpir la gestación.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.