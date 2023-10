Quién es quién en la batalla hinchas vs. directivos de Atlético Nacional

Atlético Nacional no vive un buen momento fuera de la cancha y la hinchada y las directivas se alejan, no hay un posible acuerdo a la vista y pareciera que ambas partes no ceden en sus posturas. El gran perjudicado puede ser el club en medio de un remate de temporada donde el título es la prioridad.

El equipo verde cumplió con el trámite en el Atanasio Girardot contra Águilas Doradas y se instaló en las semifinales de la Copa Colombia 2023. Hizo sentir la ventaja de 3-0 en la ida y en la vuelta el juego finalizó 2-1 a favor del local, para dejar un marcador global de 5-1, más que suficiente para colocarse entre los cuatro mejores de este torneo. Lo que llamó la atención, fue la poca asistencia al Atanasio Girardot de Medellín y la protesta de las barras.

Es un partido que normalmente presenta algo más de 20 mil espectadores, en un día malo, pero las cosas fueron al contrario. Las imágenes y el dato exacto de asistencia, causa asombro en el FPC, pues estamos hablando de una de las hinchadas más grandes de Colombia.

Según reportó oficialmente Atlético Nacional, en el estadio Atanasio Girardot estuvieron presentes 7.116 espectadores. Una de las asistencias más bajas de los últimos años. Teniendo en cuenta que el equipo estaba disputando un partido decisivo para concretar su clasificación a las semifinales de la Copa Colombia.

¿Qué hay detrás de la poca asistencia de hinchas de Nacional al Atanasio Girardot?

Y es que el panorama oscurece por completo por las protestas contra dirigentes del equipo. Las barras siguen mostrando su inconformidad y cada vez son más fuertes. En la previa del partido ante Águilas Doradas, fanáticos mostraron sus trapos y pese a que no hubo hinchada en el Atanasio, sí se colgaron los letreros contra los dirigentes.

Es notorio que William Amaral no es del gusto de los hinchas verdolagas, que en su mayoría preferirían cambiar de entrenador. Y la situación es compleja, pues la apuesta por el brasileño tiene al ‘verde’ en semifinales de Copa Colombia y en los primeros lugares de la tabla de la Liga. El presente de Nacional tiene lejana la opción de desistir del técnico.

Lo que estarían buscando los líderes de las barras es que se pueda hablar y entablar acuerdos con la dirigencia, que además se ha mostrado radical ante las posturas de los hinchas y sus condiciones y puntos a tratar. Tal parece que el Atanasio seguirá vacío y no hay intención de querer dialogar.

¿Cuáles son las funciones de los directivos en Atlético Nacional?

Uno de los que más señalan es Benjamín Romero, vicepresidente ejecutivo de Nacional, con pasado en Millonarios, y esa condición es la que lidera el orden, pues muchos fanáticos no ven con buenos ojos que ‘Benja’ tenga pasado con el eterno rival histórico.

Benjamín Romero es administrador de empresas de la Universidad de La Sabana, con un MBA con énfasis en alta gerencia y mercadeo. Tiene amplia experiencia en comunicaciones, comercial y estrategias de mercado para captar consumidores y más asociados. El perfil, sería ideal para la grandeza de Nacional.

También fue director de mercadeo de Millonarios y gerente de Marketing de Alianza Lima de Perú. Lideró el tema comercial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y Federación Colombiana de Fútbol (FCF). Su experiencia en el marketing deportivo fue muy bien visto en el equipo verde.

Mauricio Navarro, presidente de Nacional, es otro de los resistidos por gran parte de la hinchada, llegó en agosto de 2022 y sus gestiones no han sido muy bien recibidas por la hinchada.

Según un comunicado de prensa de Atlético Nacional, Mauricio Navarro es administrador de empresas y cuenta con amplia experiencia en alta gerencia, sector comercial y se ha desempeñado en cargos directivos en sectores como telecomunicaciones, impresos, editorial y salud.

Y para finalizar está Carolina Ardila, directora de la empresa Elite Player, dedicada a encontrar, representar, asesorar, gestionar y proyectar jugadores, fue fundada hace ocho años. Es hija Antonio José Ardila Lülle, propietario de Atlético Nacional a través de la Organización Ardila Lülle.

A ellos les cargan los malos manejos en la dirección técnica, los polémicos fichajes de los últimos meses, el manejo de las canteras y el mismo trato que le han dado a una de las hinchadas más grandes del fútbol colombiano.

¿Cuáles son los líderes de las barras que alzan su voz de protesta contra los directivos?

La cara más reconocida en la barra de Atlético Nacional es Andrés Felipe Muñoz, líder de ‘Los Del Sur’, una de las barras más populares no solo de Medellín, sino del fútbol colombiano.

Según algunas fuentes cercanas, Felipe Muñoz es graduado en sicología y tiene un emprendimiento en marcha de fabricación y diseño de ropa destinada al barrismo. Es representante legal de un establecimiento comercial en Medellín donde se vende ropa de Atlético Nacional.

Además, es creador de un museo con camisetas del equipo verde, que le ha permitido tener contratos con empresas privadas. También hace parte de la banda de rock ‘Tr3s de corazones’.

En agosto pasado, el juzgado 40 penal municipal con función de control de garantías de Medellín, tomó una decisión por los disturbios ocurridos el pasado 16 de abril en el Atanasio Girardot. Se desestimó la petición de medida privativa de la libertad en centro carcelario que había dictado la Fiscalía y se determinó que no había pruebas suficientes para que existiera riesgo de fuga.

Vale resaltar que el 16 de abril, la barra Los Del Sur lideró la avanzada y tuvo un enfrentamiento con el ESMAD en el Atanasio Girardot, en la previa de un partido contra América de Cali, todo porque los directivos habían decidido quitar algunos beneficios que gozaba la barra por prestar servicio de atención, seguridad y logística.

Los otros líderes de la barra Los Del Sur son Andrés Felipe Ospina, Raúl Martínez y Ramiro Gutiérrez. Esta barra ocupa gran parte del estadio Atanasio Girardot y es una voz autorizada en medio de los hinchas que fielmente van a alentar al equipo.