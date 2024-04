Lo confirmaron en Argentina y la hinchada de Atlético Nacional lo sufre, su ídolo no volvería al club ‘verdolaga’.

Franco Armani es uno de los mejores arqueros del continente en los últimos años. En su paso por Atlético Nacional lo ganó todo y se convirtió en uno de los mayores ídolos de la institución, además, selló su historia en la institución con el título más importante, la segunda Copa Libertadores para los antioqueños. En su salida para River Plate había asegurado que quería regresar para retirarse en el equipo, sin embargo, todo parece haber quedado en promesas.

La pequeña esperanza que tenían los hinchas de Atlético Nacional parece haberse desvanecido, pues este miércoles 17 de abril se conoció una noticia que lamentan en el cuadro ‘verdolaga’. El regreso del ídolo parece estar cada vez más lejos, incluso ya imposible de que suceda.

Llora Atlético Nacional: la noticia que lamentan sobre Franco Armani

Desde Argentina se conoció que Franco Armani, quien muchos aseguraban saldría de River Plate, seguiría en el club ‘millonario’ por unos años más, dejando de lado cualquier posibilidad de regresar al Fútbol Colombiano para volver a vestir los colores de Atlético Nacional.

“Se presentía, se olfateaba y finalmente mañana, en una conferencia de prensa exclusiva para el anuncio, será oficial: Franco Armani firmará la renovación de su contrato con River hasta diciembre de 2026 y, de no mediar volantazos en el camino, seguramente será el último club donde se desempeñe profesionalmente”, escribió el portar TYC Sports de Argentina.

Además, recalcaron una entrevista que dio hace un tiempo el portero argentino: “el vínculo formal del arquero campeón del mundo con la Selección Argentina finaliza en diciembre de este año, pero desde la pretemporada en Estados Unidos insistían con que iban a continuar en el club. De hecho, el propio casildense expresó su deseo de vestir la banda más allá de 2024, en una entrevista con TyC Sports: “Durante el 2023 hubo muchos rumores. Pero ofertas no había ninguna. En mi cabeza siempre quise seguir acá. Me gusta cumplir mis contratos y esa era mi idea este año. Cada año que inicia, me siento bien y cómodo acá. Estoy en el lugar que quiero estar“.