Atlético Nacional es uno de los equipos del que más expectativa hay de cara a lo que será el segundo semestre, debido a que tendrían varias incorporaciones, teniendo en cuenta que un importante número de jugadores saldrán, por lo que se espera casi que una plantilla nueva para el entrenador Pablo Repetto y en la que él tendrá mucha influencia.

Una de las posiciones en las que más dudas hay es en la portería, tras la confirmación de que el paraguayo Santiago Rojas no sigue en el club, por lo que se espera que llegue un golero de categoría para que refuerce al equipo, pero en el caso de no conseguir a un arquero de jerarquía, el técnico Repetto tomaría sorpresiva decisión.

¿Llega David Ospina a Atlético Nacional?

Desde hace varios meses, en el club ‘verdolaga’ han tratado de fichar al ídolo y referente de la Selección Colombia, David Ospina, pero su contratación no se ha podido dar, debido a que tiene contrato con Al Nassr, vínculo que termina en el próximo mes de junio, por lo que se está a la espera de conocer si el club árabe le renueva o ahí sí entrar a negociar con el golero.

“Lo que he sabido de David Ospina es que quieren que sea el jugador plus de Atlético Nacional, ya estuvieron muy cerca, pero no alcanzaron a llegar a unos acuerdos. En Nacional están haciendo todo el esfuerzo por David, no tanto sacándolo por lo que ya pasó, que se cayó sabiendo que tenían muchas cosas adelantadas”, contó la periodista Sheyla García.

Foto: Atlético Nacional.

El arquero que le gusta a Pablo Repetto

Según informó la misma Sheyla, en el caso de que no se pueda dar el fichaje de Ospina, el entrenador Repetto tendría definido quién sería su arquero titular para el segundo semestre, en donde le daría la oportunidad al juvenil Luis Marquínez, golero de 21 años y que ha sido el tercero en Nacional, pero que es del gusto del técnico uruguayo, que lo pondría por encima de Harlen Castillo.

“Lo que piensa Nacional es que si David no llega y aparecen los detallitos, Marquínez sería el uno. Repetto ha querido ponerlo desde hace rato, ama a Marquínez. Cuando él llegó le dijo a Rojas que no iba a ser su arquero por los goles en los que se comprometió y ya salió. Vio el partido de ‘Chipi Chipi’ contra Junior, dijo que no le convencía, pero le iba a dar una oportunidad por respeto a la institución, pero su uno es Marquínez”, indicó inicialmente la presentadora.

Que después agregó: “Chipi Chipi atajó con la presión que en cualquier momento ponía a Marquínez. La proyección y sabiendo lo que ha pasado en Nacional con David Ospina y con Kevin Mier, quieren vivir el mismo proceso con Marquínez”.