La leyenda de Atlético Nacional, Alejandro ‘Lobo’ Guerra ha reaparecido públicamente con motivo de la Liga Monumental de Venezuela. El exjugador ha concedido una entrevista con Conexión Goleadora, en la que repasó su gloriosa etapa con el Verdolaga.

El Lobo Guerra es el único futbolista venezolano que ha logrado conquistar la Copa Libertadores, y lo hizo justamente con la camiseta de Atlético Nacional. El caraqueño ha escrito su nombre en la historia del club y ahora ha revelado las claves de su éxito en Medellín.

“Tengo una réplica del trofeo en mi casa de tamaño real. Cada vez que toco este tema me da mucha alegría y me emociono mucho porque no sabes el valor que tiene esto en mi vida, aparte de mi familia, esto me marcó. Cuando estaba pequeño la veía por televisión y competí mucho aquí en Venezuela para poder lograr esta copa. Después fui a Colombia y no esperaba que la pudiera levantar allí, pero llegó el día. Ahí pude decir que fue un sueño conquistado” dijo el venezolano.

El volante confirmó que jugó esa edición de la Libertadores con molestias físicas. “Yo jugué esa copa lesionado. Después de la copa tuve una operación en la rodilla y pude decir que valió la pena todo el esfuerzo, no solamente mío sino de todo el equipo, la parte administrativa y la hinchada. Esto no se logra solo. Mi familia tuvo una participación muy importante”.

Las claves del título de Atlético Nacional

El exjugador reveló qué tenía de especial ese plantel Verdolaga y confirmó que sí creyeron en el título desde el inicio. “No te digo mentiras. Sí había una visualización de poder conquistar la copa, pero éramos muy realistas. Había que competir contra equipos brasileños y argentinos. El partido más difícil fue contra Rosario Central, por la intensidad que mostraron. Nos anularon”.

“Nacional tenía algo, que no dejaba de creer en su estilo de juego. Fuera como fuera el partido, no dejábamos de creer. Todos éramos importantes, desde la nutricionista hasta el utilero. Cuando quieres conquistar cosas importantes como esta copa, tienes que tener un equipo completamente de alto rendimiento” añadió.

¿Por qué no le fue bien en Palmeiras?

El Lobo Guerra habló de su paso fallido con Palmeiras y explicó qué cambió con respecto a su ciclo con Nacional. “Cuando yo gano la Copa Libertadores todos ven el trabajo que se hace dentro de la cancha y es lógico, pero hay un trabajo invisible, que es la disciplina, el descanso y la visualización. Yo trabajé mucho la visualización en esa época (Nacional). Ese es el trabajo más importante. En la cancha duras 2 horas entrenando o jugando, pero ¿en las otras 22 horas qué haces?”.

“Cuando yo me voy a Palmeiras yo pensé que había ganado la Libertadores por mi talento, pero fue por el trabajo y el equipo que tenía alrededor, por el trabajo que hacía en mi casa, con mi familia, descansando, estando sereno. Ese trabajo es más importante que el que haces dentro de la cancha. Cuando fui a Palmeiras y vi esa estructura de élite, no lo continué haciendo. No me dediqué al 100% en el fútbol” concluyó.