Según los rankings de medición de tendencias, Atlético Nacional se ubica dentro de los diez equipos más populares en el continente americano, con una impresionante cifra que se acerca a los 15 millones de hinchas. Esto se debe a su grandeza deportiva y su protagonismo constante, tanto a nivel local como en el ámbito internacional.

El club tiene una gran base de seguidores y muchos de ellos son figuras públicas que no dudan en expresar su pasión por el equipo verdolaga. Celebridades de rubros y profesiones muy diferentes, se unen en este fanatismo. Aquí, juntamos a aquellos nombres más conocidos y trascendentes y te los presentamos: Los 25 famosos que son hinchas de Atlético Nacional.

Carlos Vives

Carlitos, siempre portando los colores de Nacional.

Además de sentir un cariño por el club de su ciudad de origen, Unión Magdalena, el famoso musico y cantante siente una pasión muy grande por el elenco Verdolaga. Un absoluto fan del fútbol, que ha llegado a involucrar el tema en algunas de sus interpretaciones.

El cantautor de vallenatos, ganador del Premio Grammy en varias ocasiones, hizo un homenaje durante un concierto en Bogotá a los jugadores luego de la Copa Libertadores ganada en 2016. Y ante cada buen resultado del equipo, siempre tiene un espacio en sus presentaciones o en sus redes para recordar su fanatismo.

Pirry

El periodista junto al trofeo de la Copa Libertadores.

A pesar de no ser un fanático absoluto del fútbol, el periodista y personaje de los medios de comunicación, cada vez que lo amerite está presente para defender los colores del equipo colombiano. Sobre todo, cuando Atlético Nacional sale por Sudamérica representando al país.

“No soy muy de fútbol, sin embargo, siempre me emociono cuando Colombia o uno de sus equipos nos representa internacionalmente y mucho más si ocupa el primer lugar. La organización del Nacional me invitó y con mi camiseta vibré los 90 min con una multitud de paisas que estallaron en júbilo cuando dieron el pitado final. Felicitaciones Medellín!”, publicó en sus redes.

Mónica Rodríguez

La presentadora suele mostrar su simpatía por Nacional.

Una de las caras más habituales, cuando se trata de famosos respondiendo por Nacional. La presentadora colombiana, que ha hecho parte de reconocidos programas como Mujeres al límite y Día a Día de Caracol Televisión y actualmente se encuentra dirigiendo Canal Uno, es una ferviente seguidora del equipo paisa.

En más de una oportunidad, Mónica no dudó en referirse a su sentimiento previo o después de un partido definitorio del Verdolaga, inclusive, agregando clips en el que muestra diferentes triunfos de Atlético Nacional, dejando en claro que apoya a uno de los equipos que pertenece a su ciudad natal, Medellín.

Laura Tobón

Más de una vez, se la vio con los colores verdolagas.

La presentadora de televisión y modelo es uno de los casos de famosos que se dejan atrapar a partir de los buenos resultados y momentos del equipo. Además, de aprovechar cada oportunidad en que la invitan para formar parte de las gradas del estadio y acompañar al Verdolaga. Al menos, mientras vivía en Medellín.

Reconocida hincha del Atlético Nacional, se la vio enfundada en sus colores en algún partido importante y decisivo, aunque suele vivir el día a día con un poco más de calma que otras celebridades.

Daniel Calderón

Además de la música, Daniel sigue a Atlético Nacional.

Artista musical del género vallenato, se ha destacado no sólo a nivel nacional por éxitos en sus sencillos Cómo te atreves o ¿Quién eres tú?. Además, es un destacado compositor con canciones para el repertorio de Iván Calderón y Diana Pulgarín. Claro, en el medio de eso, otro hincha famoso de Atlético Nacional.

Es cierto que no suele mostrar de forma permanente su postura futbolística, dedicado más que nada a sus discos y giras musicales junto a la prestigiosa banda Los Gigantes del Vallenato, que cuenta con más de 20 años de trayectoria. Pese a esto, su equipo es el verdolaga.

“La Toya” Montoya

La modelo es seguidora del elenco verdolaga.

La modelo, publicista, filántropa y presentadora de la televisión colombiana, que se destacó como host del reality show The Amazing Race, es otra hincha famosa del Atlético Nacional. Claro que, mucho más despreocupada por la realidad del equipo que otros famosos.

Más allá de esto, se la ha visto en algún compromiso importante, destacando su apoyo incondicional al equipo paisa, además de postear alguna foto o imagen en sus redes sociales. Aunque suele viajar constantemente por el mundo, cuando puede, tiene un espacio para el equipo.

“Polilla“

El humorista se identifica con el equipo paisa.

El reconocido humorista que formó parte del elenco del programa Sábados Felices, quien mantiene una relación con La Gorda Fabiola, su esposa y colega desde hace varios años, es otro de los nombres famosos destacados que se relacionan con Atlético Nacional.

De origen humilde, llegó al estrellato a partir de esta gran producción de Caracol Televisión. Para Nelson Polanía, tal cual es su verdadero nombre, el fútbol siempre ocupó un espacio desde su niñez y siempre se identificó con los colores del elenco paisa.

Carolina Cuervo

Aunque es bogotana, defiende a Atlético Nacional.

Carolina ha estado en el mundo de la actuación desde sus cinco años, pues ha sido partícipe de novelas tanto infantiles como para adultos, razón por la que ha sido parte de elencos como Oki Doki y La venganza de Analía. Además de todo eso, es otra de las famosas que hinchan por el elenco verdolaga.

La actriz bogotana continúa realizando diversas producciones dramatúrgicas y es activa en sus redes sociales. A pesar de su muy poco interés por el fútbol, siempre que se ligó al deporte, se ha mostrado entusiasmada acompañando la realidad de Atlético Nacional.

James Rodríguez

De joven, James con la camiseta del verdolaga.

Después de debutar profesionalmente hace casi 20 años atrás, todo el mundo del fútbol se dio cuenta enseguida que James era un jugador distinto, un prodigio que iba a triunfar en el mundo del fútbol. Y así fue, pudo vestir las camisetas de los principales equipos del planeta y también, es uno de los (o el más) referentes de la última gran camada de futbolistas colombianos.

Pero claro, a pesar de lo extensa y atractiva que fue su carrera deportiva, todavía tiene alguna cuenta pendiente por cumplir. La mayor de todas: poder jugar en algún momento en Atlético Nacional, el gran deseo deportivo del habilidoso estratega. ¿Se le dará la posibilidad de vestir oficialmente los colores del equipo del que es hincha?

Karol G

La popular cantante, es toda una fanática del futbol.

La popular cantante de música urbana ha mostrado su apoyo a Atlético Nacional en sus redes sociales y entrevistas. Es una hincha declarada del equipo. Aunque también es cierto que, a partir de su fama mundial, en los últimos tiempos está más identificada con la Selección Colombia. Es más, fue quien cantó el himno en la final de la Copa América 2024.

Carolina Giraldo Navarro es una de las artistas más prestigiosas a nivel internacional de la actualidad, desempeñándose en géneros como reguetón y pop urbano. Su canción Tusa en Youtube alcanza la cifra de 1.5 billones de escuchas.

Andrés Cepeda

Entre tanta música, su gusto por Atlético Nacional.

Más tranquilo y relajado que otros fanáticos famosos, el cantante y compositor también es un conocido simpatizante de Atlético Nacional. Sus habituales giras son un tema para estar en contacto directo, pero en más de una ocasión ha asistido a partidos y, sobre todo, expresa su cariño a través de las redes sociales.

Un fanático del fútbol, que suele seguir lo que sucede desde el lugar en el mundo en el que le toque estar. Pero sus recitales en Medellín son siempre bienvenidos, para sentirse un poco más cerca del club por el que tiene una simpatía más que especial.

Carolina Cruz

Fiel seguidora en las redes y también en el estadio.

Es verdad, no aparece entre aquellas figuras que más se involucran dentro del mundo del fútbol. Pero la presentadora de televisión y modelo colombiana es otra reconocida hincha de Atlético Nacional. Lo más habitual dentro de sus tradiciones es mostrar cierto apoyo al equipo en las redes sociales.

Pero Carolina también ha tenido varias apariciones públicas, en las que demostró el cariño que siente por el equipo. Inclusive, ha ido en más de una oportunidad al Estadio Atanasio Girardot. ¿La visita más emblemática? El día de la final de vuelta por la Copa Libertadores que ganó el elenco verdolaga.

Sara Corrales

Una fanática del fútbol y de la actividad física.

La actriz y modelo colombiana, conocida por sus papeles en telenovelas, también es fanática de la actividad física, de mantenerse en línea, el fitness y la saluda. Y aunque no lo demuestra tanto, ese gusto por el deporte también tiene su correlato en el fútbol. Su equipo, obviamente, es Atlético Nacional.

Estamos hablando de una de las actrices más reconocidas de la televisión nacional, que participó en producciones como El señor de los cielos y Vecinos, quien de vez en cuando también da rienda de su gusto futbolero, mostrando su apoyo al equipo paisa en varias ocasiones, principalmente a través de comentarios en entrevistas o en sus redes sociales.

Hebert Vargas

De pequeño es un fervoroso hincha verdolaga.

La casa de la familia Vargas Hernández se convirtió, la noche del 31 de mayo de 1989, en una auténtica extensión de la tribuna del Estadio El Campín de Bogotá. Al menos, así la describe el cantante vallenato, quien, con 17 años en esa época, disfrutó del primer título de un equipo colombiano en la Copa Libertadores. “Empezaba a sentir ese fervor de ser seguidor de un equipo, pero me volví más hincha cuando llegué a Medellín. Hoy no me pierdo un partido en el Atanasio”, comentó en una entrevista.

El músico vallecaucano que ha tenido éxitos muy sonados como Inocente, Me mata la melancolía y Paro de mi corazón, entre otros, también toca el acordeón y es uno de los exintegrantes de Los Gigantes del Vallenato. Pero, por sobre todas las cosas, es uno de los más enfervorizados hinchas del elenco paisa.

Cristina Hurtado

El fútbol es parte de su vida y de su familia.

La presentadora, que deleita a los colombianos con su belleza y carisma en La casa de los famosos Colombia, alterna esta labor con sus constantes publicaciones en sus cuentas oficiales, luciendo los vestidos o compartiendo momentos de su vida cotidiana, entre los que está su pasión por el fútbol y por Atlético Nacional.

Junto a su pareja, el también famoso Josse Narváez, han demostrado junto a su familia que son fieles seguidores del futbol, en especial del equipo verdolaga. Además, Cristina es tan futbolera que juega para el equipo femenino Artistas Fútbol Club.

Faustino Asprilla

El “Tino” es un símbolo absoluto de Atlético Nacional.

El Oro negro Verdolaga. La joya de la corona. Para muchos, el mejor jugador de todos los tiempos en la historia de Atlético Nacional, una historia que se fue cimentando desde su llegada a la institución en el año 1990. Tenía tiro libre, cabezazo, picardía, desmarcación, movilidad acertada en todo el frente de ataque. Dos temporadas le bastaron para volverse figura del equipo.

El ahora exfutbolista, conocido también por su tiempo en el Parma italiano y su destacado papel en la mejor generación de la Selección Colombia, suele brindar su respeto, cariño y amor por el club donde comenzó a gestarse su éxito profesional.

Christian Tappan

Un fanático del deporte, que hincha por Nacional.

Este prestigioso actor mexico-colombiano, ha participado en novelas colombianas y mexicanas, nombradas a nivel internacional como Griselda. Debido a su gran labor, ha ganado premios como India Catalina y Premios Platino. Un tipo de mundo, que tienen referencias en distintos países, pero que es ferviente hincha del equipo verdolaga.

Más allá de haber nacido en México, vivió casi toda su vida en Colombia, pero esa dualidad lo llevó a tener favoritismos por las Águilas del América o los Pittsburgh Steelers de la NFL. Pero su gran equipo dentro del país es Atlético Nacional. Inclusive, fue la voz de la narración en el documental Jugada Peligrosa, sobre la primera Copa Libertadores ganado por el equipo en 1989.

Mateo Carvajal

Mateo es un apasionado del fútbol y del verdolaga.

Exparticipante del Desafío Súper Humanos 2017, fue el ganador de esa temporada y allí conoció a la mamá de su hijo Salvador. Un amante del deporte, y del fútbol en particular que, habitualmente crea contenido para redes sociales, en las que suele mostrar también su fanatismo por Atlético Nacional.

Para corroborar esto, durante una final de liga entre el verdolaga y Millonarios, el influencer expresó que, si su equipo ganaba, pondría el nombre de Jefferson Duque a su hijo, pues este es un referente del equipo verde. “Le cambiaría el nombre de mi hijo por el tuyo, Jefferson Carvajal”, dijo haciendo referencia al pequeño.

Daniela Ospina

Daniela junto a su hermano David, dos símbolos del equipo.

La hermana del arquero David Ospina y exesposa de James Rodríguez, también es hincha de Atlético Nacional. Siempre fue una asidua presente en el Estadio Atanasio Girardot y se la vio muy feliz en el partido en que Atlético Nacional ganó la Copa Libertadores en 2016.

Radicada desde hace unos años en Miami, La empresaria colombiana yexdeportista le dedicó una foto y un texto a David Ospina, quien en 2024 volvió a jugar en Atlético Nacional, por su debut en la cancha con ese equipo: “Pronto estaremos allá. Qué día tan bonito hoy, disfrútalo Vincho. Te amo y te mereces todo lo bonito. Vamos Nacional”.

Blessd

Un apasionado, muy involucrado en la vida de Nacional.

Stiven Mesa Londoño, el joven cantante de reggaetón conocido como Blessd y surgido en la Comuna 13 de Medellín, es un afiebrado hincha de Nacional. Suele vérsele en los partidos importantes en el palco, alentando desde allí a su equipo del alma. Hincha ilustre del equipo, fue invitado por las autoridades a recorrer el estadio fue obsequiado con una camiseta del equipo personalizada con su logo en el pecho.

Tal es su fanatismo que, en un momento de malos resultados del equipo, desde su cuenta oficial de X el cantante antioqueño lamentó el presente e hizo una promesa muy particular que tuvo gran acogida entre sus seguidores: “Denme tiempo, muchachos. Algún día lo compro y seremos felices por siempre”.

Santiago Alarcón

El actor es de los hinchas más fieles y enfervorizados.

El actor colombiano, conocido principalmente por su papel protagónico en la novela del Canal RCN, El man es Germán, pero que también hizo producciones del calibre de Hasta que la plata nos separe, Garzón vive o La primera vez, por medio de sus redes sociales también promueve temas sociales y críticos. Y también demuestra que es un confeso y acérrimo hincha de Atlético Nacional.

A través de una carta que hizo publica hace un tiempo atrás, Alarcón fue muy claro sobre su fanatismo por el equipo: “Desde el primer día que fui a verte, ratifiqué que tenía razón de amarte con tanta pasión y me enamoré, me enamoré de tu magia. Me enamoré de tus fracasos y de tus éxitos, me enamoré de ti, ¡Me enamoré de esta pasión llamada Atlético Nacional!”.

Juan Pablo Ángel

Uno de los máximos ídolos en la historia del equipo paisa.

Cuando en 1993 Juan Pablo Ángel vestía sus primeras veces la casaca verde, nadie visualizaba lo que estaba por venir: goles inmaculados y hechos que quedarían marcados en la historia del club. Ídolo en River Plate, campeón en Argentina, megaestrella en Inglaterra, figura pública en USA y retorno triunfal a Nacional, bordaron el derrotero de un futbolista que ya es símbolo de distintas generaciones.

Su aporte goleador y su capacidad de futbolista estrella le permitieron, en su regreso al club tras quince años, consagrarse tetracampeón y dejar más firme que nunca ese vínculo con el hincha. Hoy, el exfutbolista, ya es uno de ellos, que alienta desde la tribuna o donde el equipo lo necesite.

Juanes

Más mesurado, pero un fan del fútbol y de Nacional.

Pese a no mostrarlo de forma constante, el famoso cantante y compositor colombiano es un conocido fanático de Atlético Nacional. Ha asistido a varios partidos y ha expresado su apoyo al equipo en redes sociales y entrevistas.

Uno de los artistas más valorados a nivel mundial y muy querido en Colombia, siempre ha dejado muy en claro su amor por el conjunto verdolaga. “Soy de Nacional, he ido un par de veces al estadio, soy amigo de Chicho Serna, Víctor Hugo Aristizábal y Juan Pablo Ángel y con ellos comparto mi pasión por el fútbol”, comentó alguna vez en una entrevista.

J Balvin

Desde sus comienzos, un artista muy ligado a Nacional.

Otro destacado cantante colombiano, José Álvaro Osorio Balvin, que también es hincha de Atlético Nacional. Ha mostrado su amor por el club en diversas publicaciones en redes sociales y ha asistido a partidos importantes.

En los comienzos de una carrera que lo volvería un artista de nivel mundial, y para demostrar el cariño que siente por el equipo, el compositor colombiano considerado uno de los pioneros del reguetón del país, fue el acto central en los festejos por el Día del Hincha Verdolaga que se llevan adelante en el Estadio Atanasio Girardot.

Maluma

Maluma llegó a ser jugador de Atlético Nacional.

El popular cantante de reguetón es un ferviente seguidor de Atlético Nacional, de los más fanáticos entre los famosos. Ha usado camisetas del equipo en sus conciertos y ha expresado su apoyo al club en varias ocasiones.

Maluma siempre ha expresado su simpatía por el equipo verdolaga y por el fútbol en general, ya que el artista quiso ser futbolista profesional antes de dedicarse al espectáculo de la música urbana. Cada vez que su agenda se lo permite, el paisa se da una vuelta por el Atanasio Girardot con la camiseta y es un hincha más entre el resto que asiste al estadio.