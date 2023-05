Dorlan Pabón es uno de los jugadores más importantes de Atlético Nacional en la actualidad, es el referente, el de la experiencia y el que quieren los hinchas. Su calidad individual ha llevado al club a ganar títulos en los recientes años, ahora lo tiene en octavos de final de la Copa Libertadores y peleando por entrar a una nueva final en el rentado nacional.

Es de tal importancia el jugador, que cuando no está se siente la diferencia, pues fueron los momentos más complicados del club ‘verdolaga’. El contrato de Dorlan Pabón termina el próximo 30 de junio y según varias versiones, no seguiría en la institución, pues no se le renovaría para la próxima temporada.

Lo que se conoce por ahora es que Dorlan y varios jugadores del club ya recibieron una carta una terminación de contrato, pues es algo que se hace por protocolo para entrar a negociar las nuevas condiciones. Macnelly Torres ve complicada la continuidad de Pabón y pone en duda su renovación.

En su cuenta de Twitter dio sus argumentos: “Juan obvio al final se sabrá si Dorlan renueva pero ciertas cosas cómo estás no generan la certeza que va renovar y que en condiciones normales por su rendimiento debería hacerlo sin ningún problema”.