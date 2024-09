Un once ideal publicado por Transfermarkt daría otra contundente razón por la que Atlético Nacional es el más grande.

Adelante aparece Miguel Ángel Borja, quien salió rumbo al Palmeiras de Brasil por 12 millones de euros. Y Marlos Moreno también está en este once tras la venta al City Group por 5.5 millones de euros. Luis Díaz, quien hoy brilla en Liverpool, también está en esta formación por su traspaso al Porto a cambio de 7.2 M€. Nicolás Benedetti es el mediapunta más costoso que salió desde la Liga Colombiana, también rumbo al América de México por algo más de 5 M€.

En días pasados, Transfermarkt publicó un once ideal con varios jugadores de Atlético Nacional. La titular se armó con los futbolistas más caros por posición que han salido desde la Liga Colombiana al exterior. El club verdolaga tiene 9 deportistas, a excepción de Nicolás Benedetti y Luis Díaz.

En medio del cambio de técnico y la expectativa de la hinchada, se conoció otra razón por la que Atlético Nacional es considerado el más grande de Colombia. Un once ideal publicado por Transfermarkt daría la contundente razón por la que el club verdolaga tiene los pergaminos para estar en la primera posición.

Era habitual que Atlético Nacional se dejara ver en la primera plana del fútbol colombiano, siempre peleando títulos, siendo aguerrido o ganando trofeos, más la representación internacional, donde siempre está obligado a sacar la cara por el país. Su condición de grande no le quita los ojos de encima y tiene a la hinchada en expectativa por lo que pueda hacer el técnico mexicano Efraín Juárez.

Atlético Nacional no pasa por un buen momento en el fútbol colombiano. En solo unos años, perdió el protagonismo en Colombia y ahora soluciona una tormenta que tiene que ver con su hinchada, sus procesos, sus canteras, sus gerentes y sus resultados en la cancha. El club verdolaga espera volver a ganar un título lo más pronto posible y sobre todo, retomar el camino de la victoria.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.