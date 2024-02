Mientras el técnico Jhon Jairo Bodmer mira soluciones para levantar el nivel en Atlético Nacional y mejorar los resultados en la Liga Colombiana, la hinchada verdolaga recibe una importante novedad de Dorlan Pabón que no deja de preocupar. El ídolo y eje de ataque es fundamental en el equipo y más en estos momentos donde hace falta jerarquía en la cancha.

Las cosas no están bien en Atlético Nacional y la palabra ‘crisis’ empieza a tocar las puertas del equipo verde. La actividad en este 2024 no ha empezado de gran manera, tal como esperaba su hinchada. Duras derrotas ante América de Cali y Millonarios y un estilo de juego que no convence, tienen al técnico Jhon Bodmer contra las cuerdas. Además, hay sanciones en las tribunas del Atanasio Girardot luego de actos de vandalismo tras el último juego contra el equipo azul.

Las cosas preocupan en Atlético Nacional y más con la Copa Libertadores muy cerca de comenzar. Por si fuera poco, cae la mala noticia de Dorlan Pabón, quien no podrá estar en el partido contra Deportivo Cali, por la séptima fecha de la Liga Colombiana I-2024. El mismo entrenador Jhon Jairo Bodmer confirmó la baja de ‘Memín’ para el clásico de verdes en rueda de prensa.

Cabe recordar que Dorlan Pabón cumple varias semanas de baja tras una virosis que le ha afectado, parece que todavía no está 100 por ciento recuperado y deberá tener más reposo. Con esta situación, el cuerpo técnico de Nacional prefiere ser prudente y le da más tiempo de recuperación para que esté en completa disposición para el debut en la Copa Libertadores 2024.

Dorlan Pabón, la gran ausencia de Nacional vs. Cali

“Dorlan viene de una virosis muy fuerte, con incapacidad de varios días. Todavía no está al 100 (por ciento) para competir y lo queremos al 100 para Copa Libertadores. Viajará Brahian Palacios”, dijo John Jairo Bodmer en conferencia de prensa.

Más novedades en convocatoria para enfrentar a Deportivo Cali en Palmaseca: Harlen Castillo será el reemplazo de Santiago Rojas y tampoco estará el líder de la defensa, Juan Felipe Aguirre, quien se recupera de molestias musculares. Óscar Perea tampoco viaja y aumentan los rumores de salida, así como John Duque y Neyder Moreno, quienes también avanzan en procesos de recuperación física. Los extranjeros Eric Ramírez, Pablo Ceppelini y Agustín Álvarez sí están en la nómina de viajeros.

Encuesta ¿Cree que Dorlan Pabón es baja sensible en Atlético Nacional? ¿Cree que Dorlan Pabón es baja sensible en Atlético Nacional? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.