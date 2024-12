¿Pulla a Millonarios? Andrés Román no olvida sus raíces y se acordó de su barrio en Bogotá

Andrés Felipe Román le dedicó el título de Atlético Nacional a Suba. Tú sales del barrio, pero el barrio no sale de ti.

En Atlético Nacional, el camino no fue fácil e incluso tuvo varios meses de baja por una delicada lesión de rodilla. Regresó en plena crisis de Atlético Nacional, estaba pasando desapercibido, hasta que llegó Efraín Juárez y reactivó sus cualidades en la cancha, principalmente en la zona ofensiva, donde se convierte en un extremo más con gol.

