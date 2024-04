Hay cosas curiosas según este listado de la Inteligencia Artificial, pues por ejemplo un equipo boliviano también ganaría el torneo por primera vez en la historia, siendo Bolívar de La Paz el campeón en el 2068 y 2076 , y The Strongest en el 2079. Perú también tendría representantes, con Sporting Cristal, Alianza Lima y Melgar en 2071, 2073 y 2074, respectivamente.

No hay duda de que Atlético Nacional es un club llamado a siempre pelear en la Copa Libertadores, es bicampeón del torneo, lo cual es suficiente para ser uno de los más grandes de Colombia. Según la IA, el gigante paisa saldrá de la crisis en próximos años y será campeón del torneo continental, más exactamente, en el año 2028.

Tal parece que la Inteligencia Artificial da buenas señales en lo que tiene que ver con Atlético Nacional, uno de los equipos más grandes de Colombia. El palmarés que ostenta en sus vitrinas y la calidad de jugadores que han pasado por su nómina, lo dejan en un lugar de privilegio en el fútbol colombiano y sudamericano. Más allá de que el club verdolaga no la pase bien por estos días, su grandeza no se puede discutir. Se espera que con el uruguayo Pablo Repetto, pueda salir de la crisis.

