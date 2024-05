Jhon Durán, por su parte, también cumple con una gran semana. Sin ser titular, sigue demostrando toda su calidad en Aston Villa y da razones para ser tenido en cuenta en el once inicial de ‘Los Villanos’. El delantero se fue de doblete para empatar de manera magistral ante el Liverpool de Luis Díaz y pide a gritos ser convocado a la Selección Colombia para la Copa América 2024.

Yaser Asprilla no lo pensó dos veces y respondió a la convocatoria de Blessd, quien es confeso hincha de Atlético Nacional . El artista ha gambeteado con querer comprar a la institución verdolaga. El evento se realizará en la unidad deportiva Atanasio Girardot de Medellín, más exactamente en el coliseo Iván de Bedout, y será transmitido en vivo a través del canal de Kick, del streamer Westcol, y por Win Sports. La estrella del Watford espera lucirse con su talento.

“Ah, hermanito, te queda hermosa la del más grande”, dijo Jhon Durán en Instagram, la estrella del Aston Villa. La reacción de los fanáticos no se hizo esperar y también piden que el canterano de Envigado también pueda colocarse, en algún momento, la camiseta de Atlético Nacional.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.