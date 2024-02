Tres canteranos de Nacional, entre los Sub 23 colombianos más valiosos en Europa

Jhon Durán (Aston Villa), con solo 19 años, es el colombiano Sub 23 más valioso en Europa. Este delantero se ha convertido en la gran joya de Colombia en Inglaterra tras Luis Díaz. Su fichaje por el Aston Villa lo ratifica como uno de los futbolistas más prometedores del mundo. Su velocidad, potencia y olfato goleador lo convierten en un atacante letal.

Esta lista de talentos Sub-23 en Europa , publicada por Diario AS Colombia y teniendo en cuenta datos de Transfermarkt, es solo una pequeña muestra del potencial que tiene el fútbol colombiano para seguir exportando jugadores de calidad. Y una de las canteras más importantes del país, Atlético Nacional, coloca a tres de sus jugadores en este listado: Yerson Mosquera (vendido al Wolverhampton de Inglaterra), Jhon Solís (al Girona de España) y Juan Cabal (al Hellas Verona de Italia).

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.