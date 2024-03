Millonarios no pasa por un buen momento futbolístico, razón por la que los hinchas están muy molestos y le hacen reclamos a los jugadores que no están rindiendo, también al entrenador Alberto Gamero por los planteamientos que ha hecho, pero también le cuestionan que no haya exigido refuerzos de calidad a la dirigencia, teniendo en cuenta que se va a disputar la Copa Libertadores.

Precisamente sobre el tema refuerzos, que ha sido uno de los más cuestionados por parte de la afición, en las últimas horas se conoció la información de un futbolista que actualmente es una de las grandes figuras de la Liga Colombiana, el cual aparentemente deseaba llegar a Millos, pero terminó yéndose para otro club del FPC.

Carlos Darwin Quintero quería jugar en Millonarios

Darwin Quintero es la gran figura del Deportivo Pereira, club con el que ha brillado en el presente campeonato, ayudando a que su equipo esté en los primeros puestos de la tabla de posiciones, siendo un futbolista de mucha experiencia y que terminó saliendo de América de Cali, al parecer por desacuerdos con el técnico Lucas González.

Pues el periodista ‘Paché’ Andrade, contó por medio de su cuenta de X, que Carlos Darwin quería jugar en Millonarios, pero finalmente la llegada del talentoso atacante vallecaucano no se pudo dar, en lo que hubiera sido un refuerzo de categoría para el cuadro ‘azul’, teniendo en cuenta la experiencia del futbolista a nivel internacional.

Lo revelado por ‘Paché’, generó mucha molestia por parte de los hinchas de Millos, debido a que lamentan que la dirigencia no haya hecho el esfuerzo de contratar a un jugar como Quintero y a alguno de su categoría, teniendo en cuenta las necesidades del equipo, especialmente para lo que será la difícil Libertadores.

Los jugadores que sonaron para Millonarios

Cabe recordar que fueron varios los nombres que fueron vinculados con el conjunto ‘embajador’ para reforzar la plantilla en el inicio del 2024, pero finalmente, ninguno terminó llegando, algunos de estos fueron Andrés Felipe Ibargüen, Dayro Moreno, Stiven Mendoza, entre otros, jugadores que en la actualidad pasan por un gran presente en los clubes que están.