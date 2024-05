Alberto Gamero dijo que Millonarios no es un equipo marrullero quemando tiempo y Carlos Darwin Quintero le respondió.

Darwin Quintero le responde a Gamero por decir que Millonarios no es marrullero quemando tiempo

Las cuentas aún los daban con vida deportiva y salieron a jugarse la posibilidad de llegar a la última fecha de los cuadrangulares de laLiga Colombiana I-2024 con opciones de clasificar a la final. Sin embargo, el buen juego de Millonarios contra Deportivo Pereira en el primer tiempo se vio opacado por quemar tiempo y un empate final que los eliminó. Alberto Gamero y Carlos Darwin Quintero hablaron al respecto.

Con el duro golpe que había quedado eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores con un partido por jugar, Millonarios se aferró a la posibilidad de ganar la Liga Colombiana I-2024 para salvar el semestre, pero esto tampoco se le dio, y se terminó viendo un equipo desconocido a la hora de hacer cosas que Gamero antes reprochaba.

Luego del empate contra Nacional en la final de ida de la Copa Colombia 2023, Alberto Gamero dijo que “a mi modo de ver, lo feo de este partido fue la quemadera de tiempo. Le decía al árbitro Hinestroza: ‘Nosotros también quemamos tiempo, pero hay formas de hacerlo’. Entraba la camilla, no salía el jugador, y luego lo mismo, se tiraban, calambres, pero esto es fútbol. Le decía que en una final no debería pasar esto, pero pasó”. Ahora, la historia sería otra.

Millonarios iba ganando por dos goles a uno con anotaciones de Daniel Ruiz y Juan Carlos Pereira. Con el marcador a favor, empezaron las cosas que no se veían en el equipo ‘Embajador’. Primero, Álvaro Montero se cambió los guayos durante el segundo tiempo y se perdieron casi cuatro minutos de juego. Luego, Ruiz se tiró en la cancha cuando iba a ser sustituido y, como si algo más faltara, Pereira fingió un golpe en un tiro de esquina a favor de Deportivo Pereira.

Daniel Giraldo (cen.) fue expulsado en Pereira vs Millonarios. (Foto: Vizzor Image)

Carlos Darwin Quintero marcó el empate final al primer minuto de adición que representó la eliminación de Millonarios en los cuadrangulares de la Liga Colombiana I-2024. Llegó la hora de la conferencia de prensa y mientras que Alberto Gamero estalló porque señalaron a ‘Millos’ de ser un equipo marrullero, el capitán del Pereira le respondió con dos palabras y una alta dosis de respeto.

Alberto Gamero habló sobre la quemadera de tiempo de Millonarios

“En esa jugada, Darwin pega primero. Y la otra, mira los últimos minutos cuando Pereira nos hizo el gol. Esto es fútbol, esto pasa en todas partes del mundo. Entonces, no me vas a hablar de marrullería. ¡No! Porque este equipo no es marrullero, este equipo entra a la cancha a jugar fútbol. ¿Qué pasan cosas? Sí, pasan cosas, pero si te das cuenta analiza la jugada, a Darwin tenían que haberlo expulsado también porque es el que pega. Vieron lo que estaban haciendo cuando íbamos a cobrar el penalti. ¿Qué estaban haciendo? Haciendo hueco en el penalti”, afirmó Gamero en conferencia de prensa cuando le preguntaron por la quemadera de tiempo de Millonarios.

Darwin le responde a Gamero por decir que Millonarios no es marrullero

Carlos Darwin Quintero asistió a la conferencia de prensa luego del empate del 25 de mayo y cuando le preguntaron por lo que dijo Gamero sobre la quemadera de tiempo de Millonarios como parte del juego, el capitán de Deportivo Pereira respondió como todo un profesional con un palito de por medio: “Lo del otro equipo no pienso hablar de eso, soy muy respetuoso. Siempre digo que el equipo que por ahí va ganando siempre trata de hacer un poco tiempo, es parte del fútbol, pero ustedes (periodistas) ya lo vieron. Se exageró, entonces no tengo por qué entrar hablar de eso”.