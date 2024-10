Richard Ríos se ha convertido en una de las figuras y jugadores más importantes de la Selección Colombia, pero también en su club, el Palmeiras de Brasil, el cual lo ha valorado como uno de sus futbolistas fundamentales, razón por la que no lo ha dejado ir de manera sencilla, a pesar del interés de varios clubes de Europa en ficharlo.

En el pasado mercado de transferencias de Europa, el West Ham quiso a Ríos, pero Palmeiras rechazó la oferta, caso similar se dio con el Galatasaray y Fenerbach de Turquía, ambos clubes hicieron una propuesta cercana a los 20 millones de dólares por el colombiano, las cuales no satisficieron al cuadro brasileño.

En las últimas horas, previo al juego contra Bolivia, el medio europeo, Caught Offside, reveló que el Manchester United estaría muy interesado en poder fichar a Richard Ríos, por lo que en el próximo mercado de la Premier League, trataría de llevarse al jugador colombiano por una cifra que superaría los 20 millones de euros, números que posiblemente no convenza a Palmeiras.

Cabe recordar que el cuadro brasilero tiene como intención vender a Ríos por una cifra multimillonaria, razón por la que se lo aseguró por un tiempo más, además, el jugador se ha convertido en titular indiscutible en el ‘verdao’.

COLOMBIA – PARAGUAY, COPA AMERICA 2024 HOUSTON, TX, USA – JUNE 24TH 2024: Copa America first game of Group D between Colombia and Paraguay at the NRG Stadium. 6 Midfielder Colombia, Richard Rios running forward with the ball Mandatory Credit: Toby Tande / Avant Sports Houston NRG Stadium TX USA Copyright: xTorbjornxTandex