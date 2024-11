Luis Díaz ha logrado encajar en el plantel de Liverpool no solo dentro del terreno de juego, sino que también se ha ganado un lugar en el vestuario. El colombiano ha creado un gran vínculo con sus compañeros y ahora se ha solidarizado con uno de los futbolistas que se llevó un gran susto con una lesión.

Es bien sabido que Luis Díaz ha formado una gran amistad con el resto de los jugadores sudamericanos de Liverpool , principalmente con los hispanohablantes como Alexis Mac Allister y Darwin Núñez. Sin embargo, también lleva una gran relación con sus compañeros europeos y de otros lugares del mundo.

En el último partido de Liverpool ante Brighton por la Premier League, Ibrahima Konaté tuvo que ser sustituido por una lesión en su brazo. Un jugador rival cayó sobre el brazo izquierdo del defensor y este tuvo que salir con la extremidad inmovilizada.

El mensaje de solidaridad de Luis Díaz

La imagen fue escalofriante y las sensaciones no eran nada positivas. Sin embargo, un posteo en redes sociales del jugador calmó las aguas. El defensor publicó una fotografía con un cabestrillo, confirmando que no había sufrido ninguna fractura.

“ Gracias a todos por los mensajes de apoyo. Afortunadamente, mi lesión no es grave. Me hicieron una tomografía hoy y confirmaron que no tengo ninguna fractura. Estaré listo para el próximo partido ” dice el mensaje de Ibrahima Konaté en su cuenta oficial de Instagram.

Luego de que Konaté confirmara la buena noticia sobre su lesión, muchos jugadores de Liverpool comentaron la publicación con mensajes de ánimo para el zaguero central. Luis Díaz no se quedó atrás y comentó con emoticones de corazón ante la confirmación de la condición física del futbolista.

