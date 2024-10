Esto dijo el capitán de Liverpool sobre Luis Díaz luego de que Slot lo sacara contra Arsenal

Una vez más, se repitió la constante del entrenador Liverpool FC, y no dejó terminar a Luis Díaz un partido. En esta ocasión, fue contra Arsenal en la Premier League 2024-25, pero el jugador colombiano alcanzó a ser determinante antes de que Arne Slot lo sacara del encuentro e hizo que Virgil van Dijk, capitán del equipo, hablara de él.

El DT de Liverpool había advertido después de la victoria contra RB Leipzig por la tercera fecha de la fase de la liga de la Champions League 2024-25 que “tengo que cuidar bien a los jugadores que han jugado mucho“ y, por ese motivo, les pidió a ‘Lucho’ Díaz y sus dirigidos que estuvieran listos para cuando les tocara volver a jugar.

Llegó la novena jornada de la Premier League y Díaz volvió a ser titular tras tres partidos en los que inició como suplente. Al extremo, como dicen en Colombia, le tocó bailar con la más fea porque Thomas Partey, quien estaba jugando como lateral derecho improvisado en Arsenal, tuvo en partidazo a la hora de marcarlo.

Bukayo Saka abrió el marcador con un golazo al minuto nueve del primer tiempo y poco funcionamiento colectivo se veía en Liverpool. Ante la falta de ideas apareció la fórmula que nunca falla de la pelota parada y Luis Díaz diría presente en una jugada que haría reaccionar a Virgil van Dijk .

La jugada del gol de Van Dijk contra Arsenal. (Foto: Imago)

Trent Alexander-Arnold cobró un tiro de esquina, ‘Lucho’ Díaz fue más vivo que los defensores de Arsenal, y luego anticiparse al primer palo, cabeceó el balón para que apareciera el capitán de Liverpool y pusiera el 1-1 parcial. A pesar de la asistencia del jugador colombiano, el entrenador Arne Slot decidió sacarlo del partido al minuto 18 del segundo tiempo.

Esto dijo el capitán de Liverpool sobre Díaz luego de que Slot lo sacara vs. Arsenal

Luego de los 63 minutos que jugó Díaz en el empate 2-2 entre Arsenal y Liverpool, Virgil van Dijk no encontró mejores palabras para hablar del extremo que describir de manera perfecta su pase gol. Y eso que Slot decidió sacarlo… “Son muy sólidos en las jugadas a balón parado y creo que cuando Partey me marcó, él solo me miró. Fue un buen movimiento de ‘Lucho’. Trato de ser importante en cada jugada a balón parado que tenemos y trato de no conceder como lo hicimos, eso es muy decepcionante”, le dijo el capitán de los ‘Reds’ (Rojos) al canal Sky Sports (Deportes).

¿Virgil van Dijk deja de ser compañero de Luis Díaz en Liverpool?

Con la mente puesta en los que será el partido por los octavos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra contra Brighton & Hove Albion el miércoles 30 de octubre a las 2:30 P.M, Van Dijk le dejó la puerta abierta a la posibilidad de dejar de ser compañero de Luis Díaz en Liverpool, ya que su contrato termina el 30 de junio de 2025. “Estoy muy tranquilo. Veremos qué pasa hacia el final de la temporada. Estoy disfrutando de mi fútbol, ​​física y mentalmente. Sigue disfrutando del juego porque es un juego hermoso que jugamos y que yo juego”, afirmó el defensor neerlandés.