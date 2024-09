Esto hicieron los hinchas de Manchester United cuando vieron a Luis Díaz salir del estadio

Luis Díaz salió del estadio Old Trafford como una de las figuras de Liverpool y los hinchas de Manchester United no dudaron en reaccionar. ¡Video!

Tan solo necesitó de 66 minutos para ser una de las grandes figuras de la victoria. La tercera fecha de la Premier League 2024-25 tenía como uno de los duelos estelares el clásico entre Manchester United y Liverpool FC. La goleada fue contundente, Luis Díaz anotó dos goles y los hinchas rivales no dudaron en tener una reacción cuando vieron salir al colombiano del estadio Old Trafford.

Uno de los asteriscos en el nivel de ‘Lucho’ Díaz venía siendo la definición y eso lo demostró en la primera fecha contra Ipswich Town cuando falló una opción clara de anotar. Vale la pena aclarar que el arquero estuvo rápido en salir. Ya iba a llegar la hora de aumentar la efectividad para el extremo de Liverpool.

Luego de anotar uno de los dos goles en la victoria contra Brentford, Díaz iba a tener al frente a un rival contra el que le va muy bien. Casemiro erró un pase en salida, Mohamed Salah recibió el balón, tiró un gran centro y el jugador colombiano apareció por el segundo palo para marcar el primer gol del partido.

Tan solo pasaron siete minutos y el grito de gol de Luis Díaz volvió a decir presente en el mítico estadio Old Trafford. En esta ocasión, el extremo colombiano recuperó el balón, inició el ataque con un pase a Salah y llegó a definir al área como si fuera un delantero ‘9’ goleador. ¡Hizo de todo y para todos!

El segundo gol de Díaz en Man United vs Liverpool. (Foto: Imago)

El famoso cántico de los hinchas de los ‘Reds’ (Rojos) para el colombiano, “él es Luis Díaz. Es de Barrancas y juega en el Liverpool”, empezó a sonar cada vez más fuerte en el estadio Old Trafford, pero esto no iba a impedir la reacción que tuvieron los hinchas de Manchester United con el extremo. No respetaron ni a una de las figuras del partido.

Video: La reacción de los hinchas de Manchester United con Díaz a la salida del estadio

Uno a uno los jugadores de Liverpool empezaron a salir del estadio Old Trafford, y después de ver cómo Mohamed Salah tenía que decirle a Trent Alexander-Arnold que parara de hacerle un gesto ofensivo a los hinchas de Manchester United, apareció ‘Lucho’ Díaz y los hinchas rivales no dudaron en abuchearlo en un video que superó las 80.000 reproducciones en X. Ver video desde 1:10.

La marca de Luis Díaz contra Manchester United que destacó la Premier League

El primer gol llegó el 19 de abril de 2022, luego le volvió anotar el 7 de abril de 2024 y un doblete arribó el primero de septiembre del mismo año. Todas estas anotaciones de Díaz fueron contra Manchester United para que la cuenta oficial de la Liga Inglesa en X destacara la siguiente marca: “Luis Díaz del Liverpool ha marcado ahora más goles en la Premier League contra el Man Utd que contra cualquier otro oponente (4)”.

