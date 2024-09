La confesión del técnico de Manchester United después de los dos goles de Luis Díaz con Liverpool

Si prendiste la TV a las 10:00 A.M. y empezaste a ver el partido, la primera impresión es que Manchester United iba a marcar el primer gol, pero Liverpool FC supo esperar el momento indicado, terminó goleando con dos anotaciones de Luis Díaz e hizo reaccionar al técnico Erik ten Hag con una dura confesión.

Manchester United salió a imponer condiciones en el estadio Old Trafford y en los primeros quince minutos fue el equipo que más buscó el arco rival. Sin embargo, la historia estaba escrita para que ‘Lucho’ Díaz fuera una de las grandes figuras de la jornada del primero de septiembre de la Premier League 2024-25.

Casemiro salió jugando, pero la presión de cinco jugadores de Liverpool en campo rival hizo que le interceptaran el pase y empezara la jugada del primer gol. Tren Alexander-Arnold recuperó el balón, le dio el pase a Mohamed Salah y el delantero egipcio tiró un centro al segundo palo que terminó cabeceando Díaz. 1-0.

El envión anímico de los ‘Reds’ (Rojos) dijo presente y tan solo pasaron siete minutos para que Luis Díaz demostrara lo metido que estaba en uno de los clásicos más importantes de Inglaterra. Casemiro otra vez intentó salir jugando y el jugador colombiano le robó la pelota para empezar la acción del segundo gol. Toco y voy, pase a Salah y llegada al área para definir de pierna derecha. ¡Golazo de ‘Lucho’!

La cereza del pastel llegó con la tercera anotación. Mohamed Salah puso el tres a cero y sentenció la goleada de Liverpool al minuto once del segundo tiempo. Dominik Szoboszlai asistió al delantero egipcio y Manchester United no se pudo recuperar de un nuevo golpe deportivo jugando en condición de local. El entrenador Erik ten Hag lo admitió con unas duras palabras.

La confesión del DT de Manchester United después de los 2 goles de Díaz

Luego de los dos goles de ‘Lucho’ Díaz y de la derrota contra Liverpool en la tercera fecha de la Premier League, el técnico de Manchester United le confesó a la prensa que “esto duele. Y debería doler (…) Hoy (primero de septiembre) no puedo hablar cosas positivas. Tenemos que ser humildes. Tenemos que felicitar a Liverpool. Por supuesto que no estamos contentos, pero si tengo que decir una cosa buena es que nos mantuvimos unidos y mostramos resiliencia en el segundo tiempo. No nos dimos por vencidos. Todos los jugadores dieron lo mejor. Hay lugar para conseguir los resultados correctos, pero tenemos trabajo por hacer, porque tenemos que mejorar”.

El jugador argentino que reaccionó a la gran actuación de Díaz en la Premier League

Por algo le dice ‘Luchito’. Alexis Mac Allister es uno de los jugadores más cercanos a Díaz en el Liverpool y le tiene tanta confianza que no solo le escribió tras ganarle con Argentina la final de la Copa América 2024 que “¡cabeza arriba Luchito! Y felicitaciones por el torneo que hiciste e hicieron”; también se animó a afirmar que el jugador colombiano está “prendido fuego” por la actuación con dos goles contra Manchester United.

