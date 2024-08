El nivel que demostró la Selección Colombia en la Copa América 2024 hizo que el mundo del fútbol prestara más atención de la que ya venían teniendo varios jugadores de la Tricolor. Esta visibilidad le jugó una mala pasada a un delantero colombiano y su equipo decidió empezar a investigarlo.

Jhon Durán, de 20 años, empezó a pisar fuerte en la Premier League luego de anotar dos goles en menos de cinco minutos en el empate de Aston Villa contra Liverpool del 13 de mayo. Esto le dio méritos suficientes para ser convocado por el entrenador Néstor Lorenzo a la Copa América.

A unos días del debut de la Selección Colombia en la Copa América 2024, el periodista italiano Fabrizio Romano publicó en X que “se espera que el Chelsea tome pronto una decisión sobre la situación de Jhon Durán, después de las conversaciones con el Aston Villa sobre el acuerdo de intercambio. El Chelsea también está considerando otras opciones para un nuevo delantero, pero ya se han llevado a cabo conversaciones con los agentes de Durán, quien quiere el movimiento”. Sin embargo, esta negociación se iba a enfriar y otro equipo de la Premier League apareció en escena.

Luego de los trece minutos jugados en el subcampeonato de Colombia en la Copa América 2024, Jhon Jáder Durán recibió la noticia que West Ham United había hecho una oferta para contar con sus servicios. No obstante, Romano señaló que Aston Villa la rechazó porque no llegaba a los £40 millones de libras esterlinas que piden por el jugador colombiano. 24 horas después, el atacante reaccionó con un gesto que no le gustó nada a los hinchas de su actual equipo.

El gesto de Jhon Durán en Instagram. (Foto: captura de pantalla)

El escudo de West Ham tiene dos martillos como los que hizo Durán durante una transmisión en vivo de Instagram el viernes 26 de julio. Este gesto llegó a las directivas del Aston Villa y, según el medio ‘Birmingham Mail’, iniciaron una investigación al respecto. ¿Lo sancionaron? Ya se tomó una primera decisión.

La primera decisión que tomó el Aston Villa con Jhon Jáder Durán

El portal ‘Birmingham Mail’ continuó el desarrollo de la noticia de la investigación del Aston Villa a Jhon Durán e informaron el 31 de julio que la primera decisión que tomaron con el delantero colombiano fue hacerle una advertencia disciplinaria. Además, el medio anteriormente mencionado también sostuvo que el atacante ya acordó un contrato por cinco años con West Ham United, pero no ha llegado una oferta que cumpla las expectativas de Aston Villa.

El jugador alemán que impediría la llegada de Durán al West Ham United

Al no llegar a los más de €45 millones de euros que estaría pidiendo el Aston Villa por Jhon Durán, West Ham United habría cambiado de parecer y la idea sería firmar a un atacante alemán. “El West Ham está cerca de llegar a un acuerdo con el Borussia Dortmund por el delantero Niclas Füllkrug“, publicó en X el portal Sky Sports (Deportes).