El árbitro de Colombia vs. Argentina fue premiado tras su desempeño en la Copa América

“Qué momento… Muchas gracias a nuestro presidente Alejandro Domínguez (de la Conmebol), y a todo el Comité de Árbitros de Conmebol por hacer realidad este sueño. También me gustaría agradecer a todo mi equipo de campo y VAR por su compromiso y profesionalismo”, dijo Raphael Claus tras el partido, sin más detalles por las polémicas jugadas que habría omitido.

Por si fuera poco, se suma el golpe que le dio Nicolás Tagliafico a Dávinson Sánchez en el área del Dibu Martínez al minuto 122 del alargue. Esto tampoco fue tenido en cuenta y mucho menos sancionado como penal. Nuevamente, Rodolpho Toski, el encargado del VAR, consideró que no era una jugada para revisar. Lo peor del caso es que ante toda esta polémica, Raphael Claus recibió un importante galardón por sus labores en este juego.

El volante argentino llegó a destiempo a la jugada y golpeó a Jhon Córdoba en la parte de atrás de uno de sus pies. Inmediatamente, Raphael Claus le dijo al atacante del Krasnodar de Rusia que se levantara. El ítem adicional que carga la polémica, en este caso, es que el VAR no llamó al brasileño para que revisara las pantallas, pues se cree que es un suceso complejo y de dudas.

