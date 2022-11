Cada vez falta menos para el inicio del Mundial de Qatar 2022 y todo lo que pase con respecto a la salud de los jugadores enciende las alarmas en sus respectivas Selecciones. Una de las dos que más preocupada esta, después de la Argentina con Messi, es la Selección de Uruguay con Edinson Cavani.

El entrenador de Valencia, Gennaro Gattuso, se pronunció cuando se le preguntó por el delantero y otro de sus jugadores: “Nico está bien, Cavani no. Se ha entrenado dos veces con nosotros y no ha acabado nunca, creo que difícilmente estará en el partido”, Además, indicó que: “el tobillo le molesta desde hace tiempo”.

Sobre el Mundial dijo que le transmitió tranquilidad a Cavani, le dijo que no pensara en Qatar, sino que se preocupara por su recuperación: “No hay que pensar en el Mundial, hay que entrenarse bien, dormir bien y comer bien, es lo que hacía yo”.

También habló sobre el otro delantero Hugo Duro, quien sigue también sin solventar sus problemas en un tobillo y que eso le lastra pese a las ganas que tiene por estar: “Hugo ha estado mucho tiempo con molestias. No se entrena al cien por cien. Le tengo que agradecer que siempre tiene disponibilidad para entrenarse, pero no está a tope, no es sólo problema de Cavani o de los delanteros”.