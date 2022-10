Será una baja sensible para la Selección de Portugal. Un compañero de Luis Díaz en el Liverpool se pierde el Mundial de Qatar 2022 por una delicada lesión. Tanto el equipo de Cristiano Ronaldo como el de Jürgen Klopp sufren con este atacante, que estará varios meses fuera de las canchas.

Se trata de Diogo Jota, el volante portugués quien sufre una seria lesión de pantorrilla y según los informes médicos, estará de regreso a las canchas hasta enero de 2023. Triste noticia para un baluarte en Portugal que estaba casi cantado en la titular con Cristiano Ronaldo en Qatar 2022.

A su vez, la noticia no le cae para nada bien al Liverpool, que luego de la gran victoria ante el Manchester City, estuvo atento a la evolución de Diogo Jota, pero las cosas no salieron bien. Ahora, también con Luis Díaz lesionado, no hay duda que Jürgen Klopp sufre un gran bache en la zona ofensiva.

"Diogo Jota está programado para un período prolongado al margen debido a la lesión en el músculo de la pantorrilla que sufrió el domingo, que también lo descartará de la campaña de la Copa del Mundo de Portugal", dijo Liverpool en Twitter.