El reglamento del máximo ente rector del fútbol mundial si prevee en su reglamento que una Federación no asista a una Copa del Mundo, aun estando clasificada.

El reglamento de la FIFA sí contempla la posibilidad de que una Federación, por cualquier motivo, no asista a la Copa del Mundo. En toda la historia de los Mundiales, solo hubo un caso y fue el de la India en Brasil 1950. Para ese momento, la ausencia de este país no generó tal repercusión como si lo podría generar ahora que Ecuador, por irregularidades, no pueda asistir al Mundial de Qatar 2022.

Según reza el reglamento de la FIFA, si una Selección se baja de la Copa del Mundo una vez se haya confirmado su clasificación, se estipulan fuertes sanciones económicas. Además, el máximo ente rector del fútbol mundial también se da autoridad para decidir que hacer con esa plaza vacante. No se concibe, en la actualidad, que se haga un Mundial únicamente con 31 selecciones.

Sin embargo, lo único que no queda claro en el reglamento es cómo se decide la elección de otra Federación para ocupar este puesto vacante. La FIFA expresamente dice que tomará la decisión "de acuerdo a las circunstancias de la retirada de la Selección".

Páragrafo 2 del artículo 5 del reglamento FIFA para la Copa del Mundo:

"Si una federación participante se retirara de la Copa Mundial de la Fifa a más tardar 30 días antes del inicio de la fase final, la Comisión Disciplinaria de la FIFA le impondrá una multa de 250 000 francos suizos como mínimo. Si una federación participante se retirara de la Copa Mundial de la FIFA 2022 dentro de los 30 días anteriores al inicio de la fase final o durante la fase final, la Comisión Disciplinaria de la FIFA le impondrá una multa de 500 000 francos suizos como mínimo".

Acápite 3

"Según las circunstancias de la retirada, la Comisión Disciplinaria de la FIFA podrá tomar otras medidas disciplinarias e incluso excluir a la federación participante en cuestión de las siguientes competiciones de la FIFA. En particular, la comisión organizadora de la FIFA podrá sustituir por otra federación miembro a la federación participante que se haya retirado"