Se definirán los clasificados de los grupos H y G del Mundial de Qatar 2022, con los que quedarán sentenciados los cruces de los octavos de final, con varios partidos que interesan a Sudamérica.

A primera hora, a las 10:00 AM, Uruguay se jugará la clasificación ante Ghana y a la misma hora Portugal buscará quedar primera de su grupo cuando enfrente a Corea del Sur. Ya a las 2:00 PM, Brasil se enfrentará contra Camerún, en búsqueda de hacer puntaje perfecto, y a la misma hora Suiza y Serbia se juegan el segundo puesto.

¿Qué partidos van solamente por DirecTV el viernes 2 de diciembre?

En este día el duelo de Uruguay VS. Ghana y Suiza VS. Serbia, se podrán ver con el canal Caracol, RCN y DSports, mientras que Brasil VS. Camerún y Portugal VS. Corea del Sur, irán en exclusiva por el canal DSportes de DirecTV.

Descárgate la app de Bolavip y sigue toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante: https://bit.ly/BV-app22