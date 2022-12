El técnico de España, Luis Enrique, pese a la eliminación de la selección nacional, le respondió con contundencia a periodista colombiano en rueda de prensa. El Mundial se les volvió un trago amargo a los españoles, que no tenían en ninguna cuenta perder contra Marruecos en octavos de final.

En medio de la rueda de prensa post-partido ante Marruecos, que España perdió en los penaltis, el periodista de Caracol Radio, Steven Arce, le mando la pregunta a Luis Enrique, sin pensar las frases tan polémicas que soltaría el ahora streamer ante todos los medios de comunicación.

“¿Por qué España no pudo dominar el juego, sobre todo el mediocampo?”, fue la pregunta de Steven Arce.

A lo que Luis Enrique contesto: "Buenas tardes, casi noches. ¿No sé si has estado en el partido...? ¿Sí? ¿Y has estado de espaldas al partido? Si algo hemos hecho es dominar el partido, pero nos faltó el gol, pero dominar el partido, el centro del campo, las situaciones de progresión, con un rival encerrado al máximo, con mucha calidad defensiva, podríamos haber hecho más acciones, pero yo que me conozco esa fase del juego, es en la que menos espacio y tiempo hay".