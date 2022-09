El 32° y último equipo clasificado a la Copa del Mundo se confirmó el pasado 14 de junio, cuando Costa Rica se impuso ante Nueva Zelanda en el duelo por el Repechaje, quedándose así con el ansiado pasaje a Catar. Sin dudas, un hecho trascendental para el seleccionado tico, ya que jugará su tercer Mundial de manera consecutiva, como así también para su entrenador, Luis Fernando Suárez, quien además de seguir haciendo historia, logró cumplir su gran obsesión.

El DT colombiano dirigirá en una cita mundialista por tercera vez en su carrera, récord que sólo habían alcanzado -o superado- una selecta decena de entrenadores en toda la historia: Carlos Alberto Parreira (6 participaciones en Copas del Mundo), Bora Milutinovic (5), Henri Michel, Oscar Tabárez, Carlos Queiroz (4), Joachim Löw, Hernán Darío Gómez, José Pekerman, Luiz Felipe Scolariy Mario Zagallo (3)

“Para mí, la tercera Copa Mundial era una obsesión. Cuando estuve en la primera ni sabía qué era eso. Cuando llegué, vi todo, y tuve una buena performance, lo único que quería era volver. Cuando se dio lo de Costa Rica, dije: ‘Me la tengo que jugar, me muero si no clasifico’”, confesó Suárez, en declaraciones a FIFA+. “Este tercer mundial es una obsesión que quería cumplir. Esto es lindo y muy pocos técnicos lo han hecho y eso me llena de orgullo", agregó.

Con una generación ecuatoriana repleta de talento, como Iván Hurtado, el Tin Delgado e Iván Kaviedes, entre otros, Cebolla Suárez tomó las riendas en 2004 de una Tri que se había acostumbrado a perder más de lo que ganaba. El técnico enderezó la nave a tiempo y clasificó a Ecuador al Mundial de Alemania 2006, donde terminó como escolta del Grupo A (victorias sobre Polonia y Costa Rica, y derrota ante el local) y alcanzó nada menos que los octavos de final, cayendo por la mínima frente a Inglaterra.

Ocho años más tarde, Suárez volvió a decir presente en un Mundial, tras conseguir la clasificación a Brasil 2014, pero en esa ocasión al mando de Honduras y con resultado adverso: pleno de caídas en una zona complicada (Francia, Suiza, Ecuador) y vuelta a casa antes de lo soñado, aunque dentro de lo esperado.

En Catar, Costa Rica comparte el Grupo E con España, Alemania y Japón. Y aunque no la tendrá nada fácil ante rivales de tanto peso, Luis Fernando Suárez y sus ticos esperan escribir la página más dorada de su libro, en este capítulo con sabor a obsesión, pero también a revancha. Al igual que el DT colombiano, tú también tienes la oportunidad de estar en el Mundial 2022, ¿Cómo? Pagando con tarjetas débito o crédito VISA participas por paquetes dobles. ¡No dejes pasar esta chance! *



* Aplica sólo para tarjeta Clásica y Gold Visa. Vigencia desde el 12 de agosto de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022. Sorteo ofrecido directamente por Visa, válido para débito y crédito clásica y gold.