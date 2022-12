La sorpresa más llamativa del Mundial de Qatar 2022 fue la pronta eliminación de Brasil en los cuartos de final a manos de Croacia tras llevar el partido a los penales luego de un 1-1 bastante emocionante. La salida de una de las grandes favoritas de la Copa del Mundo generó varios comentarios en todo el plante, pues nadie se esperaba ese resultado luego de ver lo que habían hecho en la fase de grupos y los octavos de final.

Neymar, una de las estrellas del equipo, terminó siendo el más afectado, pues su sueño y el de muchos de sus seguidores, era levantar la Copa y conseguir su primer Mundial. La lotería de los penales, lo dejó sin sueño, aunque a diferencia de otros, todavía tiene posibilidades en los siguientes Mundiales.

Fue tanto el dolor de Neymar, que en sus redes sociales expuso de buena manera a sus compañeros, compartió chats privados y dejó ver las diferentes conversaciones. "Decidí exponer (sin su permiso) los mensajes para ver cuánto queríamos ganar y lo unidos que estábamos. Estos fueron algunos de los muchos mensajes que intercambié con el grupo. Sentimiento de mucha tristeza, pero tenemos que ser más fuertes para seguir adelante y estoy seguro de que, con el apoyo de toda la afición, volveremos más fuertes. ¡Soy brasileño con mucho orgullo, con mucho amor!"

En el chat con Marquhinos, quien es su compañero en el PSG, se escribieron: "Un penalti no cambiará lo que pienso de ti". A lo que él respondió: "Tenía muchas ganas de que todo saliera bien. Pero hay que ser fuertes, darle tiempo y ver qué nos depara el fútbol".

A Thiago Silva le dijo: "tenía muchas ganas de regalarte esta Copa", él respondió: "Hermano, es más jodido de lo que imaginaba, de verdad. No puedo soportarlo. No puedo creer que perdimos. No puedo creerlo. Cada vez que lo recuerdo me dan ganas de llorar, hijo de puta".





A Rodrygo, jugador del Real Madrid, le agradeció por el valor de cobrar ese primer penalti, lo llenó de elogios y le reconoció que siempre quiso ayudar y apoya: "Lo siento... no. ¿Estás loco? Solo aquellos que aciertan fallan y tú eres un as" le dijo el 10.