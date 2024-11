Neymar volvió a ser noticia tras confirmarse el tiempo de baja tras su nueva lesión. El jugador brasilero apenas llevaba un par de semanas de su regreso a las canchas luego de estar más de un año por fuera a raíz de una rotura de ligamentos sufrida durante las Eliminatorias en octubre de 2023.

Este lunes se lesionó nuevamente tras su segundo partido con el Al Ain en el duelo frente al Esteghlal de Irán por la Champions League de la AFC.

Dibu Martínez confesó qué es lo más difícil de jugar contra Colombia

El tiempo de recuperación de Neymar tras nueva lesión

Neymar ingresó a los 58 minutos por Abdullah Al-Hamdan y sobre el final del juego, a los 87, tuvo que ser sustituido por Mohammed Al-Qahtani tras aquejarse de un dolor en su pierna derecha.

Neymar se retiró del terreno de juego cojeando y ayudado por compañeros y miembros del cuerpo médico. Si bien, su equipo ganó 3-0, no fueron buenas noticias para él desde lo individual, pues soñaba y trabajó para regresar a la Selección de Brasil en la siguiente doble fecha Eliminatoria.

El entrenador, Jorge Jesús, en conferencia de prensa, contó detalles de la lesión de su máxima figura: “sufre de una lesión muscular. No sé cuánto tiempo no podrá entrenarse, al menos dos semanas. Va a tener problemas musculares hasta que consigamos reequilibrarlo muscularmente, físicamente. Hasta que no lo hagamos, eso va a pasar mucho”.

Foto de Yasser Bakhsh/Getty Images)

Además, agregó que:“Neymar no es un caso fácil. Demuestra lo que pensaba cuando tomé la decisión de ficharlo para la Liga, porque sabía y sé que no será fácil para él. Médicamente su rodilla se ha curado, pero luego va a tener problemas como los de hoy, problemas musculares porque lleva mucho tiempo sin jugar. Y el ritmo del equipo es muy alto“.

Con esto, se concluye que Neymar no podrá estar con su Selección para los partidos de Eliminatoria en donde Brasil enfrentará a Venezuela en condición de visitante y a Uruguay de local.