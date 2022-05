No es Byron Castillo: este es el otro futbolista colombiano que juega para Ecuador

La polémica que hay en el fútbol sudamericano con el caso del jugador Byron Castillo que al parecer seria colombiano y tiene en duda la presencia de la Selección de Ecuador al Mundial de Qatar 2022, trajo al recuerdo el caso similar que ocurrió con el portero Alexander Domínguez.

En el año 2007 el actual arquero del Deportes Tolima vivió lo mismo y en su momento fue sancionado por 2 años, los cuales apeló y terminó cumpliendo 6 meses, por no haber mostrado que era nacido en Colombia.

El técnico Claudio Borghi que era en aquella época el técnico de la Liga de Quito de Ecuador, recordó el suceso y cuando Domínguez le confesó que era colombiano.

“A mí me pasó con Alexander Domínguez, el arquero ecuatoriano. Siendo yo el entrenador de Liga de Quito, fuimos a jugar un partido a Colombia y fue mucha gente a saludarlo al hotel, lo que me llamó la atención. Le pregunté si tenía muchos familiares ahí y me dijo 'profe, yo soy colombiano”, contó Claudio en una entrevista en el canal TNT Sports.

Además, Borghi detalló la sanción que le pusieron a Domínguez, la cual terminó cumpliendo menos de la mitad: "Es más, después al revisar sus antecedentes vi que jugando por Liga jugó como ecuatoriano, fue suspendido durante dos años y apeló, por lo que solamente estuvo suspendido seis meses. Entonces, no sería la primera vez".

Aquí el video de Borghi recordando el caso de Alexander Domínguez: