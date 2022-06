Luego de conocerse el fallo de la FIFA sobre el caso Byron Castillo , en Bolavip contactamos al periodista que reveló las pruebas que afirmaban la modificación de documentos del jugador de la selección de Ecuador.

Sebastián Bejarano, quien trabaja actualmente con Gol Caracol, nos contó detalles de cómo comenzó la investigación, quién la hizo, cómo reveló el caso, qué dijo el jugador, las amenazas recibidas, el respaldo por parte de la prensa colombiana y mucho más.

Todo empezó un 26 de abril cuando Sebastián recibió la información de una fuente que por obvias razones no expuso. Allí decidió publicar un trino que revelaba que Byron Castillo no era ecuatoriano, sino que era nacido en Colombia.

Su único error fue haber dicho que las pruebas habían sido presentadas en un juicio cuando estas se habían mostrado en una rueda de prensa. Tiempo después se disculpó y reconoció que se había equivocado.

¿Cómo nació la investigación?

“La información me la dio una fuente, me dijo que el doctor Luigi García tenía pruebas que confirmaban que Byron Castillo era colombiano. El caso ya estaba archivado en 2019, pero con las pruebas del doctor Luigi García, más las recogidas por parte del abogado Eduardo Carlezo, se presentó la denuncia de Chile.

El abogado planteó que los papeles habían sido modificados para que Castillo jugara con la selección ecuatoriana y que él no había nacido en Ecuador, sino en Tumaco, Nariño”, expresó Bejarano.

Su motivación para revelar el caso “fue netamente periodística, al ver que había algo extraño y anormal en la situación”.

Sebastián era consciente de lo que podía pasar, “sabía de la trascendencia que podía tener, era una cuestión que inmiscuía no solo a la federación ecuatoriana, sino también a la chilena y de cierta manera a la colombiana por todas las sanciones que podía llegar a tener ese caso”.

Amenazas

Esta fue la parte más difícil para el periodista colombiano, que afirmó no arrepentirse de su labor periodística pese a recibir insultos, comentarios negativos y amenazas.

“Recibí bastantes amenazas en contra mía y de mi familia, todavía las recibo por redes sociales, me calumniaron, pero trato de no prestar atención, sabía que podía tener esta repercusión. Tuve el respaldo de muchos colegas ante las amenazas, esto fue lo más difícil de todo, pero valió la pena haber hecho la investigación. No me arrepiento, había algo extraño y quise preguntar, espero que todo salga a la luz y se descubra la verdad más allá del fallo de la FIFA”.