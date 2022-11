La primera fecha del Mundial ya es historia. Fueron cinco días a puro fútbol en Qatar 2022. Varias sorpresas, un par de goleadas, buenos partidos y dos batacazos fueron los protagonistas en la primera parte de la fase de grupos del certamen más importante del planeta. En total fueron 16 partidos disputados, en 11 hubo ganador, el resto terminaron en empate.

Las goleadas fueron protagonizadas por España, que terminó superando 7-0 a Costa Rica, Inglaterra, que venció 6-2 a Irán, y Francia, que se impuso 4-1 sobre Australia. Los batacazos fueron dos, increíblemente ambos terminaron en remontadas. Arabia Saudita derrotó a la candidata Argentina, mientras que Japón hizo lo propio sobre la poderosa Alemania. Casualmente, los dos partidos terminaron 2-1.

Portugal, de Cristiano Ronaldo, superó a Ghana en un partidazo, sobre todo en el segundo tiempo. Bélgica, por la mínima diferencia, derrotó a Canadá, Países Bajos le ganó 2-0 a Senegal, Brasil, en el cierre, se impuso 2-0 sobre Serbia. Ecuador derrotó a la débil Qatar y Estados Unidos vs Gales, Dinamarca vs Túnez, México vs Polonia, Marruecos vs Croacia y Uruguay vs Corea del Sur, terminaron en empate.

En Bolavip queremos saber su opinión sobre el que para usted fue el mejor equipo de la primera fecha, ya sea por su juego o el resultado obtenido.

Deja aquí tu voto.