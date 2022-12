Este viernes terminó la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. En total se jugaron 96 partidos donde hubo varias sorpresas, batacazos, partidos emocionantes y otros que quedaron en deuda. Tras los partidos Camerún vs. Brasil y Serbia vs. Suiza, se conocieron a los 16 equipos que jugarán los octavos de final.

En el grupo A, avanzaron Países Bajos como líder con siete puntos, y Senegal, segundo con seis unidades, mientras que en el B pasaron Inglaterra, primero con siete puntos, y Estados Unidos, segundo con cinco.

Por otro lado, en el grupo C clasificaron Argentina con seis puntos, luego de perder en el debut y Polonia con cuatro unidades. En el grupo D clasificaron Francia y Australia, los dos equipos con seis puntos.

En el grupo E todo se definió en la última fecha y terminó siendo la clasificación más emocionante. Japón avanzó líder con seis unidades, mientras que España fue segundo con cuatro puntos. En el grupo F clasificaron Marruecos, como líder con siete puntos, Croacia, segundo con cinco unidades.

Por último, en el grupo G avanzaron Brasil como líder con seis unidades, con esto ninguna de las 32 Selecciones pasó con puntaje perfecto. También avanzó Suiza con seis puntos. En el grupo H pasaron a octavos Portugal, líder con seis unidades, y Corea del Sur con cuatro.

Los enfrentamientos en octavos de final serán: Argentina vs. Australia, Países Bajos vs. Estados Unidos, Francia vs. Polonia, Inglaterra vs. Senegal, Japón vs. Croacia, Brasil vs. Corea del Sur, Marruecos vs. España y Portugal vs. Suiza.

