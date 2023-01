El futbolista no ocultó su tristeza por no tener la oportunidad suficiente en la 'tricolor'.

Darwin Quintero molesto por no ser tenido en cuenta en la Selección Colombia

Carlos Darwin Quintero es el refuerzo más importante para el América de Cali, debido a que es un futbolista de mucha experiencia y que puede aportarle desde varios lugares a la delantera del club 'escarlata'.

El atacante brilló en el fútbol de México y Estados Unidos, es por esto que en su momento, fue muy pedido por los hinchas de la Selección Colombia, pero tuvo muy pocas oportunidades de vestir la 'tricolor'.

Sobre ese tema habló Darwin en una entrevista para Caracol Radio, allí no ocultó su tristeza por no haber jugado más en la Selección, resaltando que tuvo muy buenos momentos en su carrera, pero esto no valió para algunos entrenadores.

“Sinceramente, eso siempre va a quedar en mi pensamiento. Al final todos los jugadores somos de la confianza que nos tengan y en ese momento el entrenador de turno tenía la confianza en otros. Dolió no estar en muchas convocatorias por el nivel que se tenía”, dijo el nuevo jugador americano.

Cabe recordar que Quintero jugó 14 partidos con la camiseta de Colombia, siendo su último juego el 7 de septiembre de 2012, cuando la 'tricolor' venció a Uruguay 4-0 por Eliminatorias al Mundial de Brasil 2014, bajo el mando de José Pékerman.