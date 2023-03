Dibu Martínez no olvida a Colombia y la recuerda con polémicas palabras

Emiliano 'Dibu' Martínez, arquero campeón del Mundial Qatar 2022 con la Selección Argentina y considerado uno de los mejores porteros del planeta, no olvida a la Selección Colombia y la recuerda con polémicas palabras. Hablaba de Kylian Mbappé y Francia y terminó hablando de la 'Tricolor'.

Actualmente, 'Dibu' Martínez está concentrado con la Selección Argentina y comparte con todo el pueblo argentino tras ganar el Mundial de Qatar 2022. Por otra parte, hace parte del Aston Villa, donde es uno de los arqueros más goleados en este comienzo de año en la Premier League.

En diálogo con Estudio AFA, 'Dibu' Martínez recordó la final del Mundial de Qatar contra Francia, habló de la tanda de penaltis y ahí fue cuando citó a Colombia, describiendo lo que fue esa terrible escena del "Mirá que te como", en una dramática tanda ante el equipo colombiano en la Copa América de 2021.

"Dijimos que a Mbappé no podíamos darle espacio y que sí o sí teníamos que tener la cobertura segura. Lo habíamos hecho espectacularmente, pero después metió el gol de penal que fue suerte. La pelota fue para abajo y tuve que hacer un doble movimiento. Después de eso se puso en 'modo moto' y no lo podíamos agarrar.

No me desesperé al no atajar el primer penal. Contra Colombia pasó igual. Celebré tanto el segundo penal porque estaba pensando positivo, con confianza. Eso fue lo que más valoré. Jugué la final siendo tan positivo, a pesar de haber ido abajo. Disfruté mucho la tanda de penales contra Francia", dijo Emiliano Martínez en diálogo con Estudio AFA.