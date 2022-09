Jorge Carrascal y Luis Sinisterra se midieron a un divertido reto en la Selección, pero no les fue para nada bien.

Divertido reto de Carrascal y Sinisterra en la Selección: no les fue para nada bien

Jorge Carrascal y Luis Sinisterra se midieron a un divertido reto en la Selección, un desafío al que no le hicieron el quite, pero no les fue para nada bien. Ambos jugadores se concentran para los amistosos de Colombia contra Guatemala y México, en Estados Unidos.

Ambos jugadores viven un buen presente en sus clubes, Jorge Carrascal es titular y jugador clave en el CSKA de Rusia, mientras que Luis Sinisterra es fundamental en el Leeds de la Premier League, tienen grandes oportunidades de ser titulares en los primeros juegos de la era Néstor Lorenzo.

Estos volantes se le midieron al reto desde la pelota quieta, pero no les fue para nada bien. Luis Sinisterra fue el único que pudo marcar, mientras que Jorge Carrascal se fue en blanco y le costó el remate. Disfrutan y se ponen a punto, aunque eso sí, quedó claro que les falta más entrenamiento.

Divertido reto entre Carrascal y Sinisterra en la Selección