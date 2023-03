El equipo colombiano no mostró su mejor cara ante los europeos.

Duro golpe para Selección Colombia Sub 20: perdió amistoso ante Gales

Selección Colombia Sub 20

Selección Colombia Sub 20

La Selección Colombia Sub 20 sufrió una derrota ante Gales por 0-2, en duelo amistosos que se disputó en el estadio Pinatar Arena de la ciudad de Murcia, España, en donde los dirigidos por Héctor Cárdenas no mostraron una buena imagen, con problemas en al momento y defender, lo que seguramente preocupará al entrenador, de cara a lo que será el Mundial de Indonesia 2023.

En los primeros minutos del compromiso, el cuadro 'cafetero' tuvo la posesión de la pelota, control que no generaba peligro y se convirtió en intrascendente, ya que no había movilidad en la zona ofensiva, además en el medio campo no había creatividad para provocar opciones de gol. Solamente al minuto 27 Alexis Manyoma hizo una de las características jugadas eliminando rival, para después rematar al arco y la pelota se fue cerca del palo.

En el tiempo complementario llegaron los goles de los británicos, el primero se da en medio de un error defensivo que fue complementado con otra falla del arquero Juan Castillo, el cual aprovechó Joe Taylor para los europeos. El segundo de los galeses se dio cuando ya estaba por concluir el juego al 90+1', en donde Josh Thomas volvió a sacar provecho de los problemas defensivos de la 'tricolor' para poner el 0-2 definitivo.

Ahora la Selección Colombia deberá trabajar para resolver los problemas ofensivos y la falta de creatividad, para enfrentar el próximo partido amistoso ante Suecia el domingo 26 de marzo a las 12:00 PM.