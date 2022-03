El mítico Carlos 'El Pibe' Valderrama habló claro y sin tapujos de la Selección Colombia. La leyenda colombiana dio sus tres inamovibles en el equipo Tricolor y comentó que deben ser fijos, sí o sí, para los próximos partidos que definirán el cupo al Mundial de Catar 2022.

En sí, es un panorama poco alentador para la Selección Colombia, que se citará con Bolivia en Barranquilla y con Venezuela de visitante. En primera instancia debe ganar los seis puntos en juego y esperar resultados de Uruguay, Chile y Perú. Las cosas se complicaron tras las dos últimas derrotas.

De inmediato las alarmas se encendieron e incluso se comenzó a decir que Reinaldo Rueda debería irse de la Selección Colombia, al final fue ratificado y será el encargado de guiar la lejana clasificación al Mundial de Catar 2022. En medio de eso habló Carlos Valderrama y le mando un mensaje al entrenador.

"Hay chance y no nos vamos a entregar. Está complicado, pero hay opción, estamos vivos y no es imposible, faltan 2 partidos, no hay que entregarse, cualquier cosa puede pasar. Vamos a jugárnosla... Mis tres fijos son David Ospina, Juan Guillermo Cuadrado y Luis Díaz; ahí están los fijos, después el técnico escoge", dijo Carlos Valerrama en Blu Radio.