Héctor Cárdenas, técnico de la Selección Colombia Sub 20, por fin reveló la verdadera razón por la que no llamó a Tomás Ángel al Sudamericano de la categoría. El jugador, hijo del mítico Juan Pabló Ángel, brilló en la Superliga con Atlético Nacional e incluso ya se mostró dispuesto a estar en el Mundial de Indonesia.

Vale resaltar que la ausencia de Tomás Ángel fue una de las grandes ausencias en la convocatoria de la Selección Colombia para enfrentar el Sudamericano Sub 20, muchos lo daban como fijo, pero Héctor Cárdenas no lo llamó. Se dijo en su momento que no estaba en la lista por bajo ritmo y poca continuidad en Atlético Nacional.

Tras la Superliga que ganó el equipo verde, tras un 5-3 en el marcador global ante Deportivo Pereira, y donde Tomás Ángel fue una de las figuras con doblete, Héctor Cárdenas habló con Carlos Antonio Vélez y comentó las razones que dejaron fuera a este jugador del Sudamericano. El entrenador dice que fue por problemas de convivencia.

Con dos frases y sin mandar palabras en contra de Tomás Ángel, Héctor Cárdenas dijo varias frases en el diálogo con Carlos Antonio Vélez en Antena 2. "Hay que entender que manejamos seres humanos que tienen emociones y sentimientos", dijo en primera instancia el técnico de Colombia.

Luego, comentó: "Es importante fortalecer los lazos de amistad", dando a entender que el jugador tenía serios problemas de convivencia o le costaba mantener una buena relación con sus compañeros.