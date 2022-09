Juan Carlos Osorio es uno de los entrenadores colombianos que más prestigio tiene a nivel internacional, es por esto que es voz autorizada para hablar de la Selección Colombia, pero también de México.

El técnico risaraldense se refirió al partido entre Colombia y México, allí se mostró crítico con algunas decisiones que tomó su entrenador Gerardo 'Tata' Martino, de las cuales no se mostró de acuerdo.

"Si todo el objetivo de Martino fue para ver a Argentina en vivo, lo entiendo porque es el partido más importante para la Selección Mexicana (en el Mundial de Qatar 2022). Pero si hubiera sido mi elección, hubiera decidido lo contrario", dijo el 'Míster' en una entrevista para ESPN.

Juan Carlos siguió su crítica, afirmando que él se hubiera concentrado en su equipo y no en los rivales, como lo hizo Martino sobre Argentina, a la cual se fue a ver.

"Me hubiera concentrado en mi equipo porque esta es la última oportunidad para crear un espíritu de equipo y conocer a todos los jugadores. No sé y no entiendo cuál fue su punto, pero si hubiera sido mi decisión, me hubiera concentrado en el partido de la Selección mexicana", sentenció.

Cabe recordar que Osorio fue el entrenador de México en la última Copa del Mundo, la cual se realizó en Rusia en el año 2018, consiguiendo un histórico triunfo ante Alemania.