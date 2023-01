Una de las grandes polémicas en la convocatoria del técnico Héctor Cárdenas con la Selección Colombia Sub-20 para el Sudamericano, fue que no llamara al delantero de Atlético Nacional, Tomás Ángel, el cual había hecho parte de todo el proceso.

La ausencia del atacante fue tema de debate en los diferentes programas deportivos y fue precisamente en uno de ellos, que Juan Pablo Ángel, papá de Tomás y exjugador de Nacional y la Selección, que habló por primera vez del suceso.

Juan Pablo fue consultado sobre el tema en el programa 'F360' del canal ESPN, allí no ocultó su tristeza como padre de que su hijo no fuera convocado, pero también aseguró no estar a gusto con la manera como lo sacaron.

"Como papá, por supuesto, me causó mucho dolor, mucha sorpresa. Pero finalmente, en este camino de educación, uno simplemente es vehículo de soporte para los hijos. Es ayudarlo con las experiencias que tuve, o con la mayoría que hemos interactuado con esta profesión por tantos años", dijo inicialmente Ángel.

Después agregó: “Las maneras, claramente a mí como papá, no me gustaron. No soy neutro en esta ecuación, pero mientras más rápido se digiera de parte de ‘Tommy’ y enfoque sus esfuerzos y sus ambiciones en el siguiente objetivo, va a ser para él estos momentos difíciles”.

Finalmente, Juan indicó que su hijo decidió seguir en Nacional por amor a la camiseta y él lo apoyara en las decisiones que tome.