Linda Caicedo es considerada la mejor futbolista colombiana en la actualidad y proyectada a ser una de las mejores del mundo dentro de poco tiempo, siendo contratada por el Real Madrid de España, en lo que es un hecho histórico para el fútbol femenino de Colombia.

A sus 18 años, a Linda le ha tocado lucharla para poder estar en el lugar que está, no solamente por dificultades económicas, sino que por un cáncer de ovario que sufrió cuando tenía tan solo 15 años y ya era parte del Deportivo Cali en el año 2020.

En medio del tratamiento para poder acabar con el cáncer, como sucede en esos casos, Linda perdió su cabello y le tocó jugar con una peluca, situación que no le era fácil a la talentosa jugadora que ya había pasado por el América de Cali.

“Un día salimos a trotar y me mostraron una foto en la que mi hermana (Linda) no tenía casi cabello y ya estaba con tubos. Yo llegué a mi casa a llorar y ella nos decía que se veía allá. Esa imagen no se me borra”, contó Kelly Ibargüen, quien fuera compañera de Caicedo en el cuadro 'azucarero', en una entrevista para Win Sports.

Por fortuna, Linda logró superar esa dificultad que le puso la vida y ahora no solamente es el futuro de la Selección Colombia femenina, sino el presente de uno de los clubes más grandes del mundo.