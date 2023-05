Jugador se lamentó por no ser llamado para el Mundial por la Selección Colombia

La Selección Colombia tiene todo listo para iniciar su preparación rumbo al Mundial Sub 20 que se realizará en territorio argentino. Este martes Héctor Cárdenas entregó la lista preliminar de convocados para la Copa del Mundo, el entrenador sorprendió con varios nombres que al parecer no iban a estar, caso Óscar Cortés y John Jader Durán, los cuales no serían prestados por sus clubes.

También dejó por fuera algunos jugadores que tenían esperanzas de disputar el tan importante certamen vestidos con la ‘tricolor’. Uno de los que más llamó la atención, sobre todo por su mensaje en redes sociales, fue Luis Quintero, que si bien no estuvo en el Sudamericano disputado en nuestro país, sí hizo parte del equipo que jugó el Torneo Esperanzas de Toulón.

Quintero, que juega con el Villarreal de España, sacó a relucir sus números y se sorprendió por no haber sido convocado: "Casi 3.000 minutos, 21 goles y 12 asistencias en todas las competiciones, hay cosas que no dependen de uno mismo, pero la vida nos mantiene firmes”, escribió en su cuenta de Twitter.

Por ahora no se conoce la opinión del técnico Cárdenas sobre la lista de convocados, lo cierto es que este viernes 5 de mayor se empezarán a reunir para iniciar trabajos de preparación. El Mundial se jugará desde el 21 de este mes cuando inicie la fase de grupos que va hasta el 27. En junio se disputarían las siguientes rondas.