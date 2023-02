La Selección Colombia bajo el mando del entrenador Néstor Lorenzo quiere dejar atrás el último fracaso que dejó al país sin ir al Mundial de Qatar 2022 y darlo todo para ir a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos-México-Canadá en 2026. Se espera que para estas Eliminatorias haya una renovación en el plantel.

Una de las posiciones que más preocupa al combinado nacional es la del frente de ataque, pues los delanteros referentes de la ‘tricolor’ y que tanto le han dado al equipo, pasan por su peor momento desde que llegaron al Viejo Continente.

Tanto Falcao García, máximo anotador histórico de la Selección, como Luis Fernando Muriel y Duván Zapata, están pasando por una sequía goleadora impresionante. Los tres suman varios meses sin inflar las redes contrarias, tienen poca continuidad en sus clubes y las pocas oportunidades que tienen no las han sabido aprovechar.

Por un lado, el ‘Tigre’, una de las últimas opciones del entrenador en el Rayo Vallecano, no celebra desde hace más de cuatro meses. Ya son 126 días en los que no anota. Por otro y el de mayor continuidad, Muriel, no lo hace también desde hace más de cuatro meses, 136 días en total, mientras que Zapata, compañero en el Atalanta y que viene sufriendo lesiones, no marca desde hace tres meses y 12 días.

Néstor Lorenzo ha venido probando diferentes jugadores en esta posición pensando en lo que viene, pues los mencionados generan algunas dudas por edad y por momento futbolístico.